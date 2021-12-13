Propere showroomvloeren

Goed onderhouden vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van de zaak en dus aan de showroombeleving in het algemeen. Glanzende vloeren weerspiegelen de hoge kwaliteit van de voertuigen. Daarom moeten ze wekelijks, zo niet dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de vloerbedekking zijn verschillende reinigingsmethoden vereist.

Showrooms hebben vaak natuurstenen vloeren van hoge kwaliteit, die de voertuigen verfraaien. Fijn porcellanato wordt ook vaak gebruikt in verkoopruimten vanwege de grote verscheidenheid aan kleuren en patronen. Kantoren zijn meestal bedekt met tapijt. Bij het reinigen en onderhouden van de verschillende vloerbedekkingen in het autodealerbedrijf is het van belang de juiste methode te kiezen, zodat deze hun uiterlijk en waarde gedurende vele jaren behouden.