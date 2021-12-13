Reiniging van showrooms

Hoe mooier de glans, hoe beter uw verkoop. Vertrouw op Kärcher om
uw showroom net zo hard te laten blinken als de auto's die u verkoopt.

Schoonmaken van autodealers

Een nette showroom schept vertrouwen.

In de automotive draagt netheid duidelijk bij tot een positieve sfeer, wat essentieel is voor een succesvol verkoopgesprek. De klant moet zich op zijn gemak voelen - dit impliceert niet alleen een professioneel merkimago en bekwame verkopers, maar ook een goed onderhouden omgeving die essentieel is voor de "totale autoaankoopervaring" en die de klant moet prikkelen. Glimmende vloeren weerspiegelen de hoge kwaliteit van de voertuigen. Netheid wekt dus vertrouwen en tevredenheid en bevordert uiteindelijk ook de klantenbinding.

 

Propere showroomvloeren

Goed onderhouden vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van de zaak en dus aan de showroombeleving in het algemeen. Glanzende vloeren weerspiegelen de hoge kwaliteit van de voertuigen. Daarom moeten ze wekelijks, zo niet dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de vloerbedekking zijn verschillende reinigingsmethoden vereist.

Showrooms hebben vaak natuurstenen vloeren van hoge kwaliteit, die de voertuigen verfraaien. Fijn porcellanato wordt ook vaak gebruikt in verkoopruimten vanwege de grote verscheidenheid aan kleuren en patronen. Kantoren zijn meestal bedekt met tapijt. Bij het reinigen en onderhouden van de verschillende vloerbedekkingen in het autodealerbedrijf is het van belang de juiste methode te kiezen, zodat deze hun uiterlijk en waarde gedurende vele jaren behouden.

 

Reiniging van porseleinen tegels
Onderhoud en reiniging van natuursteen
Reiniging van keramische tegels

Reinigingstaken in de automobielsector

Voorbehandeling en reiniging van de auto
Wasinstallaties en wasplaatsen
Werkplaats reinigen
Reinigen van de parkeerplaatsen
Reinigen van het magazijn

De juiste producten voor al je toepassingen

Hardnekkig vuil en smeeroliën kunnen zich overal verzamelen en zijn soms moeilijk te verwijderen.
Eventuele verontreinigingen moeten grondig worden schoongemaakt om de werkveiligheid in de werkplaats hoog te houden.

Een opgeruimd en schoon magazijn draagt niet alleen bij aan de arbeidsveiligheid, maar ook aan een grotere efficiëntie en bescherming van de opgeslagen onderdelen.

Bij een effectieve voertuigreiniging worden zowel de kleine vuilresten alsook de hardnekkige vervuilingen netjes verwijderd. Daarvoor heb je het juiste reinigingsmiddel en de juiste apparaten nodig. Elk voertuig moet op zijn manier schoongemaakt worden. Bij het reinigen, verzorgen en onderhouden van het voertuig moet rekening worden gehouden met vorm- en materiaalverschillen en de mate van vervuiling.

Vooral een vuilvrije buitenruimte draagt bij aan een schoon totaalbeeld. Door veelvuldig gebruik en de voortdurende weersomstandigheden hopen zich hier snel verschillende soorten vuil op. Met onze krachtige reinigingsapparaten kan je ze het hele jaar door de baas zijn.

Voor een chique presentatie van de verkoopvoorraad auto's dient ook de showroom tot hoogglans te worden gepolijst. De showroom moet immers net zo'n schone indruk achterlaten als de auto's die er worden gepresenteerd. Het gebruik van professionele machines maakt een brandschone showroom mogelijk.

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