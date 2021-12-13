Reiniging van showrooms
Hoe mooier de glans, hoe beter uw verkoop. Vertrouw op Kärcher om
uw showroom net zo hard te laten blinken als de auto's die u verkoopt.
Een nette showroom schept vertrouwen.
In de automotive draagt netheid duidelijk bij tot een positieve sfeer, wat essentieel is voor een succesvol verkoopgesprek. De klant moet zich op zijn gemak voelen - dit impliceert niet alleen een professioneel merkimago en bekwame verkopers, maar ook een goed onderhouden omgeving die essentieel is voor de "totale autoaankoopervaring" en die de klant moet prikkelen. Glimmende vloeren weerspiegelen de hoge kwaliteit van de voertuigen. Netheid wekt dus vertrouwen en tevredenheid en bevordert uiteindelijk ook de klantenbinding.
Propere showroomvloeren
Goed onderhouden vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan het imago van de zaak en dus aan de showroombeleving in het algemeen. Glanzende vloeren weerspiegelen de hoge kwaliteit van de voertuigen. Daarom moeten ze wekelijks, zo niet dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de vloerbedekking zijn verschillende reinigingsmethoden vereist.
Showrooms hebben vaak natuurstenen vloeren van hoge kwaliteit, die de voertuigen verfraaien. Fijn porcellanato wordt ook vaak gebruikt in verkoopruimten vanwege de grote verscheidenheid aan kleuren en patronen. Kantoren zijn meestal bedekt met tapijt. Bij het reinigen en onderhouden van de verschillende vloerbedekkingen in het autodealerbedrijf is het van belang de juiste methode te kiezen, zodat deze hun uiterlijk en waarde gedurende vele jaren behouden.