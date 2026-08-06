Автомобилният адаптер Керхер може лесно да се свърже към запалката на автомобили с буксата за зарежане на уреда за почистване на открито. Следователно уредът за почистване на открито може да се захранва (не се зарежда) чрез акумулатора на автомобила - например, когато батерията е празна. За непрекъснато почистване в движение.