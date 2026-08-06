Адаптeр за автомобил

Никога не оставайте без захранване: С адаптера за кола може лесно да свържете уреда за мобилно почистване с акумулатора на колата.

Автомобилният адаптер Керхер може лесно да се свърже към запалката на автомобили с буксата за зарежане на уреда за почистване на открито. Следователно уредът за почистване на открито може да се захранва (не се зарежда) чрез акумулатора на автомобила - например, когато батерията е празна. За непрекъснато почистване в движение.

Характеристики и предимства
С връзка към стнадартната запалка на колата.
  • За удобно свързване в колата.
  • Може да бъде свързан към буксата за зареждане на уреда за почистване на открито.
Идеално захранване при пътуване
  • Винаги достатъчно енергия - независимо от времето на работа на батерията.
  • За пълна мобилност.
Голям радиус на работа
  • 2 метра дължина.
  • Уредът за почистване на открито може да бъде удобно поставен до колата.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,255
Тегло с опаковката (кг) 0,335
Размери (Д × Ш × В) (мм) 150 x 38 x 54