Адаптeр за автомобил
Никога не оставайте без захранване: С адаптера за кола може лесно да свържете уреда за мобилно почистване с акумулатора на колата.
Автомобилният адаптер Керхер може лесно да се свърже към запалката на автомобили с буксата за зарежане на уреда за почистване на открито. Следователно уредът за почистване на открито може да се захранва (не се зарежда) чрез акумулатора на автомобила - например, когато батерията е празна. За непрекъснато почистване в движение.
Характеристики и предимства
С връзка към стнадартната запалка на колата.
- За удобно свързване в колата.
- Може да бъде свързан към буксата за зареждане на уреда за почистване на открито.
Идеално захранване при пътуване
- Винаги достатъчно енергия - независимо от времето на работа на батерията.
- За пълна мобилност.
Голям радиус на работа
- 2 метра дължина.
- Уредът за почистване на открито може да бъде удобно поставен до колата.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,255
|Тегло с опаковката (кг)
|0,335
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 38 x 54