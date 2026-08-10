Бързо зарядно
За да можете да продължите бързо с почистването на прозорци: Бързото зарядно устройство за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6.
С допълнителното зарядно за бързо зареждане може бързо и лесно да заредите своя WV 6
Характеристики и предимства
Подходящ за WV 6 и WV 7
- Зарядното за бързо зареждане е резервна част за WV 6.
Бързо зареждане на батерията
- Бързо и лесно машината отново е готова за работа.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,103
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 122 x 114