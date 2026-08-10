Бързо зарядно

За да можете да продължите бързо с почистването на прозорци: Бързото зарядно устройство за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6.

С допълнителното зарядно за бързо зареждане може бързо и лесно да заредите своя WV 6

Характеристики и предимства
Подходящ за WV 6 и WV 7
  • Зарядното за бързо зареждане е резервна част за WV 6.
Бързо зареждане на батерията
  • Бързо и лесно машината отново е готова за работа.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,103
Размери (Д × Ш × В) (мм) 29 x 122 x 114
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