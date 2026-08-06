Четка за мебели
Меката четка за мебели, направена от мек косъм, премахва прах от рафтове, лампи, чувствителни повърхности и електронни устройства.
Прахът от мебели, лампи или електронни устройства може да остави след себе си неестествени следи или дори драскотини при използване на неправилни методи за почистване. Изработена от мек косъм, можете да използвате меката четка за мебели, за да почистите добре и различни повърхности и бъдете сигурни, че няма да бъдат причинени щети. Меката четка за мебели може да бъде закупена като допълнителен аксесоар за нашата прахосмукачка VC 5 и е лесна за поставяне на устройството.
Характеристики и предимства
Подходящ за компактната прахосмукачка Kärcher VC 5
Лесен за монтиране на устройството
Мекият косъм гарантират нежно почистване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,043
|Тегло с опаковката (кг)
|0,081
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 41 x 71
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Мебели
- Чувствителни повърхности