Прахът от мебели, лампи или електронни устройства може да остави след себе си неестествени следи или дори драскотини при използване на неправилни методи за почистване. Изработена от мек косъм, можете да използвате меката четка за мебели, за да почистите добре и различни повърхности и бъдете сигурни, че няма да бъдат причинени щети. Меката четка за мебели може да бъде закупена като допълнителен аксесоар за нашата прахосмукачка VC 5 и е лесна за поставяне на устройството.