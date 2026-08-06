Четка за почистване на козина
За дълбоко почистване на козината на домашните любимци: четката за почистване на козина премахва дори упоритите замърсявания.
С четката за почистване на козината лесно можете да почистите упоритите замърсявания от козината на животното. Приятно мекият каучуков материал е гъвкав и се адаптира към животното. А шипчетата са приятни за животното. И лентата за ръка може да се регулира.
Характеристики и предимства
Четка за почистване на козина
- Премахва упорита мръсотия от домашния любимец.
Бодлички от неръждаема стомана.
- Приятен за домашния любимец
Регулируема каишка за ръка.
- Регулируем за различни приложения.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,088
|Тегло с опаковката (кг)
|0,106
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|131 x 83 x 50
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Сфера на приложение
- Домашни любимци/кучета