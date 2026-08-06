Четка за почистване на козина

За дълбоко почистване на козината на домашните любимци: четката за почистване на козина премахва дори упоритите замърсявания.

С четката за почистване на козината лесно можете да почистите упоритите замърсявания от козината на животното. Приятно мекият каучуков материал е гъвкав и се адаптира към животното. А шипчетата са приятни за животното. И лентата за ръка може да се регулира.

Характеристики и предимства
Четка за почистване на козина
  • Премахва упорита мръсотия от домашния любимец.
Бодлички от неръждаема стомана.
  • Приятен за домашния любимец
Регулируема каишка за ръка.
  • Регулируем за различни приложения.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,088
Тегло с опаковката (кг) 0,106
Размери (Д × Ш × В) (мм) 131 x 83 x 50
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Домашни любимци/кучета