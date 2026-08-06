Дюза за конусовидна струя
Почистването на домашния любимец става лесно и бързо с дюзата с конусовидна струя. Тя може да се монтира директно на пистолета на уреда.
Със своята нежна и приятна струя, дюзата с конусовидна струя е особено подходяща за почистване на домашни любимци като кучета или само техните лапи. Идеална за след разходки преди кучето да се върне в колата, къщата или апартамента. Дюзата е със струя с ниско налягане и е напълно безопасен за употреба върху животни.
Характеристики и предимства
Конусовидна струяПриятна и нежна струя.
ВнимателенЗа измиване домашни любимци.
Прикрепен към струйникаСмяна на дюзата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,012
|Тегло с опаковката (кг)
|0,022
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|48 x 29 x 29
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Сфера на приложение
- Домашни любимци/кучета