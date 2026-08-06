Със своята нежна и приятна струя, дюзата с конусовидна струя е особено подходяща за почистване на домашни любимци като кучета или само техните лапи. Идеална за след разходки преди кучето да се върне в колата, къщата или апартамента. Дюзата е със струя с ниско налягане и е напълно безопасен за употреба върху животни.