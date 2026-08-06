Дюза за конусовидна струя

Почистването на домашния любимец става лесно и бързо с дюзата с конусовидна струя. Тя може да се монтира директно на пистолета на уреда.

Със своята нежна и приятна струя, дюзата с конусовидна струя е особено подходяща за почистване на домашни любимци като кучета или само техните лапи. Идеална за след разходки преди кучето да се върне в колата, къщата или апартамента. Дюзата е със струя с ниско налягане и е напълно безопасен за употреба върху животни.

Характеристики и предимства
Дюза за конусовидна струя: Конусовидна струя
Конусовидна струя
Приятна и нежна струя.
Дюза за конусовидна струя: Внимателен
Внимателен
За измиване домашни любимци.
Дюза за конусовидна струя: Прикрепен към струйника
Прикрепен към струйника
Смяна на дюзата
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,012
Тегло с опаковката (кг) 0,022
Размери (Д × Ш × В) (мм) 48 x 29 x 29
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Домашни любимци/кучета