Филтър HEPA

Благодарение на хигиенния филтър HEPA (EN 1822:1998), отработеният въздух на прахосмукачката е по-чист от въздуха в помещението. Препоръчва се годишна подмяна.

Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) надеждно филтрира най-фините замърсявания като прашец или частици, предизвикващи алергия. Затова е от съществено значение изгорелият въздух на прахосмукачката да е по-чист от въздуха в района, в който работите. Препоръчваме ви да сменяте филтъра веднъж годишно.

Характеристики и предимства
Подходящ за компактната прахосмукачка Kärcher VC 5
Надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец или частици, предизвикващи алергия
Отработеният въздух на прахосмукачката е по-чист от въздуха в стаята
Филтърът трябва да се сменя веднъж годишно
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,042
Тегло с опаковката (кг) 0,08
Размери (Д × Ш × В) (мм) 85 x 75 x 46
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания