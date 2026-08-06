Филтър HEPA
Благодарение на хигиенния филтър HEPA (EN 1822:1998), отработеният въздух на прахосмукачката е по-чист от въздуха в помещението. Препоръчва се годишна подмяна.
Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) надеждно филтрира най-фините замърсявания като прашец или частици, предизвикващи алергия. Затова е от съществено значение изгорелият въздух на прахосмукачката да е по-чист от въздуха в района, в който работите. Препоръчваме ви да сменяте филтъра веднъж годишно.
Характеристики и предимства
Подходящ за компактната прахосмукачка Kärcher VC 5
Надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец или частици, предизвикващи алергия
Отработеният въздух на прахосмукачката е по-чист от въздуха в стаята
Филтърът трябва да се сменя веднъж годишно
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло с опаковката (кг)
|0,08
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|85 x 75 x 46
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания