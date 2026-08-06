Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) надеждно филтрира най-фините замърсявания като прашец или частици, предизвикващи алергия. Затова е от съществено значение изгорелият въздух на прахосмукачката да е по-чист от въздуха в района, в който работите. Препоръчваме ви да сменяте филтъра веднъж годишно.