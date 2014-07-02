Филтри за T / NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Плосък филтър Standard, до BIA C, прах клас M

Плосък филтър Standard, до BIA C, прах клас M

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Kärcher Груб филтър за мокро изсмукване

Груб филтър за мокро изсмукване

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Kärcher Кошничка за основния филтър

Кошничка за основния филтър

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро

Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро

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Kärcher Патронен филтър Standard, до BIA C, прах клас M

Патронен филтър Standard, до BIA C, прах клас M

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Kärcher Пластмасови чували за безпрашно отвеждане

Пластмасови чували за безпрашно отвеждане

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Kärcher К-ти защитни филтри / чували

К-ти защитни филтри / чували

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Kärcher Горивен филтър

Горивен филтър

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Kärcher Текстилни филтърни торби

Текстилни филтърни торби

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Kärcher Изходен филтър

Изходен филтър

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