Изключително дългият накрайник (350 mm) е направена от огнеупорен материал и дава възможност за изсмукване на студена пепел на трудно достъпни места - например в комини, облицовани с плочки печки или барбекюта. Накрайникът е подходящ аксесоар за всички смукачки за пепел и сухо почистване Home & Garden.