Изключително дълъг накрайник за фуги

Изключително дълга дюза (350 mm), направена от огнеупорен материал за изсмукване на студена пепел. Подходящ за всички смукачки за пепел и за сухо изсмукване Kärcher Home & Garden.

Изключително дългият накрайник (350 mm) е направена от огнеупорен материал и дава възможност за изсмукване на студена пепел на трудно достъпни места - например в комини, облицовани с плочки печки или барбекюта. Накрайникът е подходящ аксесоар за всички смукачки за пепел и сухо почистване Home & Garden.

Характеристики и предимства
Изработка от материал със забавено горене
Допълнителна дължина за труднодостъпни места като камини, огнища или барбекюта
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,104
Тегло с опаковката (кг) 0,15
Размери (Д × Ш × В) (мм) 350 x 41 x 41
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Камини, печки и др.
  • Барбекюта