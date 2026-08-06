Изключително дълъг накрайник за фуги
Изключително дълга дюза (350 mm), направена от огнеупорен материал за изсмукване на студена пепел. Подходящ за всички смукачки за пепел и за сухо изсмукване Kärcher Home & Garden.
Изключително дългият накрайник (350 mm) е направена от огнеупорен материал и дава възможност за изсмукване на студена пепел на трудно достъпни места - например в комини, облицовани с плочки печки или барбекюта. Накрайникът е подходящ аксесоар за всички смукачки за пепел и сухо почистване Home & Garden.
Характеристики и предимства
Изработка от материал със забавено горене
Допълнителна дължина за труднодостъпни места като камини, огнища или барбекюта
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,104
|Тегло с опаковката (кг)
|0,15
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 41 x 41
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Камини, печки и др.
- Барбекюта