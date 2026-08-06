К-т спрей-бутилка Premium за WV

Новият Premium комплект включва микрофибърна кърпа с велкро, широки и тесни пера, стъргалка за груба мръсотия и 20 мл концентрат за почистване на прозорци.

С новия Premium комплект, включващ регулируем дърржач, лесно можете да избършете широки или тесни прозорци. С велкро закрепването, микрофибърната кърпа може лесно и бързо да бъде сменена. Със стъргалката за мръсотия, дори и упоритите замърсявания ще бъдат премахнати от прозорците.

Характеристики и предимства
Тесни и широки пера
  • За индивидуално почистване на големи и малки прозорци.
закрепяне с велкро
  • Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Стъргалка за замърсявания
  • С прикрепената стъргалка дори и най-упоритата мръсотия може да бъде премахната за нула време.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Текстилен състав 85% Полиестер; 15% Полиамид
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,205
Тегло с опаковката (кг) 0,3
Размери (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 250
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Гладки повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Дори упорита мръсотия
Аксесоари