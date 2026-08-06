С новия Premium комплект, включващ регулируем дърржач, лесно можете да избършете широки или тесни прозорци. С велкро закрепването, микрофибърната кърпа може лесно и бързо да бъде сменена. Със стъргалката за мръсотия, дори и упоритите замърсявания ще бъдат премахнати от прозорците.