К-т спрей-бутилка Premium за WV
Новият Premium комплект включва микрофибърна кърпа с велкро, широки и тесни пера, стъргалка за груба мръсотия и 20 мл концентрат за почистване на прозорци.
С новия Premium комплект, включващ регулируем дърржач, лесно можете да избършете широки или тесни прозорци. С велкро закрепването, микрофибърната кърпа може лесно и бързо да бъде сменена. Със стъргалката за мръсотия, дори и упоритите замърсявания ще бъдат премахнати от прозорците.
Характеристики и предимства
Тесни и широки пера
- За индивидуално почистване на големи и малки прозорци.
закрепяне с велкро
- Благодарение на системата за закрепване с велкро, кърпите от микрофибър могат много лесно да бъдат заменени.
Стъргалка за замърсявания
- С прикрепената стъргалка дори и най-упоритата мръсотия може да бъде премахната за нула време.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Текстилен състав
|85% Полиестер; 15% Полиамид
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,205
|Тегло с опаковката (кг)
|0,3
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 250
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности
- Гладки повърхности
- Огледала
- Плочки
- Дори упорита мръсотия