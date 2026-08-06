Когато трябва да бъдете бързи, комплектът за еднократна употреба EasyFix Mini с 15 иновативни кърпи за еднократна употреба, направени от висококачествен и абсорбиращ материал, гарантира, че свежaта кърпа винаги е готова за подовата дюза EasyFix Mini. Благодарение на оптималното премахване на мръсотията, кърпата за еднократна употреба гарантира хигиенични резултати от почистване на всички твърди повърхности - дори в ъглите и по ръбовете. Използвайки системата с велкро, тя може бързо и лесно да бъде закрепена към дюзата за под EasyFix Mini. Просто натиснете подовата дюза EasyFix Mini към жълтите велкро ленти на кърпата и е готова за употреба. След почистването кърпата може лесно да се изхвърли заедно с домакинския боклук. Кърпата за еднократна употреба ви освобождава от изморителните и отнемащи време усилия за почистване на мръсни кърпи.