Комплект кърпи за еднократна употреба EasyFix Mini
Комплект от 15 кърпи за еднократна употреба за подова дюза EasyFix Mini за бързо и хигиенично почистване на твърди повърхности.
Когато трябва да бъдете бързи, комплектът за еднократна употреба EasyFix Mini с 15 иновативни кърпи за еднократна употреба, направени от висококачествен и абсорбиращ материал, гарантира, че свежaта кърпа винаги е готова за подовата дюза EasyFix Mini. Благодарение на оптималното премахване на мръсотията, кърпата за еднократна употреба гарантира хигиенични резултати от почистване на всички твърди повърхности - дори в ъглите и по ръбовете. Използвайки системата с велкро, тя може бързо и лесно да бъде закрепена към дюзата за под EasyFix Mini. Просто натиснете подовата дюза EasyFix Mini към жълтите велкро ленти на кърпата и е готова за употреба. След почистването кърпата може лесно да се изхвърли заедно с домакинския боклук. Кърпата за еднократна употреба ви освобождава от изморителните и отнемащи време усилия за почистване на мръсни кърпи.
Характеристики и предимства
Винаги чиста кърпа под ръка
- За блестящи резултати от почистването
Лесно и хигиенично без необходимост от пране
- Кърпата за еднократна употреба ви освобождава от уморителните и отнемащи време усилия пране на мръсни кърпи.
Удобна система с велкро
- Лесно и сигурно захващане и отстраняване на кърпите от накрайника
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Кърпата за еднократна употреба покрива всички страни на дюзата за пода
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Високо качество и улрта абсорбиращ материал
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
Особено подходящ за малки пространства и труднодостъпни места
- За перфектни резултати от почистване и по-голяма почистена повърхност.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,105
|Тегло с опаковката (кг)
|0,195
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 118 x 3
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)