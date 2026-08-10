Оптимално почистване: Комбинираният комплект, включващ почистваща кърпа за устойчиви повърхности, кърпа за плочки и кърпа за деликатни повърхности, предлага правилния продукт за всяко изискване. Кърпите могат лесно да бъдат прикрепени към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. С този комплект почиствате леки и упорити замърсявания, както и чувствителни и устойчиви повърхности. Друго предимство: Кърпите могат да се перат и поради това могат да се използват отново веднага след почистване.