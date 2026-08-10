KV 4 кърпи за плочки, деликатни и устойчиви повърхности
Високопроизводителна комбинация от кърпи за устойчиви повърхности, плочки и мека кърпа за деликатни повърхности. Може лесно да се прикрепят към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Идеално за всякакви повърхностни.
Оптимално почистване: Комбинираният комплект, включващ почистваща кърпа за устойчиви повърхности, кърпа за плочки и кърпа за деликатни повърхности, предлага правилния продукт за всяко изискване. Кърпите могат лесно да бъдат прикрепени към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. С този комплект почиствате леки и упорити замърсявания, както и чувствителни и устойчиви повърхности. Друго предимство: Кърпите могат да се перат и поради това могат да се използват отново веднага след почистване.
Характеристики и предимства
Лесно закрепване и сваляне
Миещ се
- Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Специални кърпи за избърсване
- Перфектни за всички повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,084
|Тегло с опаковката (кг)
|0,12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 12
Сфера на приложение
- Устойчиви на надраскване повърхности
- Чувствителни повърхности