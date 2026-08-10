Многофункционална дюза ниско налягане

Многофункционална дюза 4 в 1 за мобилните водоструйки OC 3 и OC 4 с точкова, плоска, мъгла и струйна струя за различни приложения. Лесно регулиране чрез завъртане на главата на дюзата.

Многоструйната дюза осигурява четири типа пръскане: точкова струя, плоска струя, мъгла и струя. Следователно многофункционалната дюза е идеално подходяща за голямо разнообразие от приложения, без дори да се налага смяна на приставката. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Байонетният адаптер прави бърза и лесна смяна на аксесоарите. Multi Jet е съвместим с всички модели OC 3 и OC 4.

Характеристики и предимства
Многофункционална дюза ниско налягане: Мултиндюза 4 в 1
Мултиндюза 4 в 1
Комбинира четири различни типа пръскане в една дюза. Символите върху главата на дюзата показват съответния тип пръскане.
Многофункционална дюза ниско налягане: Икономия на време
Икономия на време
Няма нужда от отнемащо време смяна на дюзите. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя.
Многофункционална дюза ниско налягане: Почистване и поливане в едно
Почистване и поливане в едно
Не е необходимо да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Плосък поток
  • Универсална струя за почистване на широк спектър от предмети и повърхности.
Точкова струя
  • Изключително мощна струя за премахване на упорити замърсявания и почистване на петна в труднодостъпни места.
Струя мъгла
  • Нежна пръскаща струя за по-деликатни задачи (напр. миене на кучета или поливане на растения).
Напояваща струя
  • Поливане на растения.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,104
Тегло с опаковката (кг) 0,148
Размери (Д × Ш × В) (мм) 119 x 59 x 59
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Домашни любимци/кучета
  • Обувки/планинарски обувки
  • Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
  • Детски колички/бъгита
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кашпи за цветя