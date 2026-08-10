Многофункционална дюза ниско налягане
Многофункционална дюза 4 в 1 за мобилните водоструйки OC 3 и OC 4 с точкова, плоска, мъгла и струйна струя за различни приложения. Лесно регулиране чрез завъртане на главата на дюзата.
Многоструйната дюза осигурява четири типа пръскане: точкова струя, плоска струя, мъгла и струя. Следователно многофункционалната дюза е идеално подходяща за голямо разнообразие от приложения, без дори да се налага смяна на приставката. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Байонетният адаптер прави бърза и лесна смяна на аксесоарите. Multi Jet е съвместим с всички модели OC 3 и OC 4.
Характеристики и предимства
Мултиндюза 4 в 1Комбинира четири различни типа пръскане в една дюза. Символите върху главата на дюзата показват съответния тип пръскане.
Икономия на времеНяма нужда от отнемащо време смяна на дюзите. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя.
Почистване и поливане в едноНе е необходимо да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Плосък поток
- Универсална струя за почистване на широк спектър от предмети и повърхности.
Точкова струя
- Изключително мощна струя за премахване на упорити замърсявания и почистване на петна в труднодостъпни места.
Струя мъгла
- Нежна пръскаща струя за по-деликатни задачи (напр. миене на кучета или поливане на растения).
Напояваща струя
- Поливане на растения.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,104
|Тегло с опаковката (кг)
|0,148
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|119 x 59 x 59
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Домашни любимци/кучета
- Обувки/планинарски обувки
- Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
- Детски колички/бъгита
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя