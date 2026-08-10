Многоструйната дюза осигурява четири типа пръскане: точкова струя, плоска струя, мъгла и струя. Следователно многофункционалната дюза е идеално подходяща за голямо разнообразие от приложения, без дори да се налага смяна на приставката. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Байонетният адаптер прави бърза и лесна смяна на аксесоарите. Multi Jet е съвместим с всички модели OC 3 и OC 4.