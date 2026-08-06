Патронен филтър VC 5/филтър за многократна употреба

Филтърът за VC 5 надеждно филтрира финия прах. Разположен във филтърна кутия, филтърът може да бъде отстранен и почистен с лекота.

Филтърът за многократна употреба за VC 5 надеждно филтрира финия прах. Разположен във филтърна кутия, която удобно може да бъде извадена, филтърът може лесно да бъде сменен.

Характеристики и предимства
Подходящ за компактната прахосмукачка Kärcher VC 5
Надеждно филтрира финия прах
Разположен във филтърна касета, филтърът може да бъде изваден с лекота
Лесно се почиства на ръка
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,074
Тегло с опаковката (кг) 0,12
Размери (Д × Ш × В) (мм) 98 x 94 x 93
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания