Патронен филтър VC 5/филтър за многократна употреба
Филтърът за VC 5 надеждно филтрира финия прах. Разположен във филтърна кутия, филтърът може да бъде отстранен и почистен с лекота.
Филтърът за многократна употреба за VC 5 надеждно филтрира финия прах. Разположен във филтърна кутия, която удобно може да бъде извадена, филтърът може лесно да бъде сменен.
Характеристики и предимства
Подходящ за компактната прахосмукачка Kärcher VC 5
Надеждно филтрира финия прах
Разположен във филтърна касета, филтърът може да бъде изваден с лекота
Лесно се почиства на ръка
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,074
|Тегло с опаковката (кг)
|0,12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|98 x 94 x 93
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания