Смукателен маркуч
Смукателният маркуч се свързва с уреда за мобилно почистване и позволява използването на алтернативни източници на вода, като кладенци и водни резервоари.
С помощта на смукателния маркуч на уреда за мобилно почистване, можете да ползвате алтернативни източници на вода, като кладенци и водни резервоари. За тази цел резервоарът се сваля от уреда, адапторът на маркуча се включва към уреда, а другият край на маркуча, с интегриран фълтър се поставя във водата. Със задействането на пистолета, устройството засмуква водата. Филтърът гарантира, че в устройството няма да влезе замърсена вода.Той може да се свали и почисти под течаща вода. Благодарение на дължината му от 2 метра, смукателният маркуч има голям работен радиус.
Характеристики и предимства
Закрепен за устройството
- Сменяем резервоар за вода
Алтернативен източник на вода
- Без лимит в обема вода.
Интегриран филтър
- Предпазва проникването на мръсна вода в уреда.
Голям радиус на работа
- 2 м дължина.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,1
|Тегло с опаковката (кг)
|0,129
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 144 x 48