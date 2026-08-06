С помощта на смукателния маркуч на уреда за мобилно почистване, можете да ползвате алтернативни източници на вода, като кладенци и водни резервоари. За тази цел резервоарът се сваля от уреда, адапторът на маркуча се включва към уреда, а другият край на маркуча, с интегриран фълтър се поставя във водата. Със задействането на пистолета, устройството засмуква водата. Филтърът гарантира, че в устройството няма да влезе замърсена вода.Той може да се свали и почисти под течаща вода. Благодарение на дължината му от 2 метра, смукателният маркуч има голям работен радиус.