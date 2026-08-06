Смукателен маркуч

Смукателният маркуч се свързва с уреда за мобилно почистване и позволява използването на алтернативни източници на вода, като кладенци и водни резервоари.

С помощта на смукателния маркуч на уреда за мобилно почистване, можете да ползвате алтернативни източници на вода, като кладенци и водни резервоари. За тази цел резервоарът се сваля от уреда, адапторът на маркуча се включва към уреда, а другият край на маркуча, с интегриран фълтър се поставя във водата. Със задействането на пистолета, устройството засмуква водата. Филтърът гарантира, че в устройството няма да влезе замърсена вода.Той може да се свали и почисти под течаща вода. Благодарение на дължината му от 2 метра, смукателният маркуч има голям работен радиус.

Характеристики и предимства
Закрепен за устройството
  • Сменяем резервоар за вода
Алтернативен източник на вода
  • Без лимит в обема вода.
Интегриран филтър
  • Предпазва проникването на мръсна вода в уреда.
Голям радиус на работа
  • 2 м дължина.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,1
Тегло с опаковката (кг) 0,129
Размери (Д × Ш × В) (мм) 198 x 144 x 48
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