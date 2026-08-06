Струйник MJ 180 3 в 1 Multi jet за K 7 (Premium) FC Plus и Smart Control
Мултифункционалният струйник Kärcher 3 в 1 е подходящ за водоструйки K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (от 2017 г.) с G 180 Q Full Control Plus пистолет.
Универсално устройство за всички приложения: Струйникът 3 в 1 от Kärcher предлага регулируема плоска струя с високо налягане, ротационна струя и струя с почистващ препарат. Подходящата струя се избира просто чрез завъртане на струйника. Налягането се настройва удобно чрез бутоните на захранващия пистолет G 180 Q Full Control Plus. Подходящи за водоструйки Kärcher K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus от 2017 г.
Характеристики и предимства
Пълен контрол в двете ръце
- Безстепенно регулиране на налягането с интелигентен пистолет за пръскане.
Без проблемно сменяне на струйника
- Просто завъртете струйника, за да изберете правилната струя.
Три вида струи в един струйник
- Струя за почистващ препарат, въртяща се дюза и регулируема плоска струя с високо налягане - за гъвкава работа.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,472
|Тегло с опаковката (кг)
|0,56
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|445 x 63 x 63
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Площи около дома и градината
- Каменни и оградни стени
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Огради