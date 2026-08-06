Универсално устройство за всички приложения: Струйникът 3 в 1 от Kärcher предлага регулируема плоска струя с високо налягане, ротационна струя и струя с почистващ препарат. Подходящата струя се избира просто чрез завъртане на струйника. Налягането се настройва удобно чрез бутоните на захранващия пистолет G 180 Q Full Control Plus. Подходящи за водоструйки Kärcher K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus от 2017 г.