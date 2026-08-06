Струйник MJ 180 3 в 1 Multi jet за K 7 (Premium) FC Plus и Smart Control

Мултифункционалният струйник Kärcher 3 в 1 е подходящ за водоструйки K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (от 2017 г.) с G 180 Q Full Control Plus пистолет.

Универсално устройство за всички приложения: Струйникът 3 в 1 от Kärcher предлага регулируема плоска струя с високо налягане, ротационна струя и струя с почистващ препарат. Подходящата струя се избира просто чрез завъртане на струйника. Налягането се настройва удобно чрез бутоните на захранващия пистолет G 180 Q Full Control Plus. Подходящи за водоструйки Kärcher K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus от 2017 г.

Характеристики и предимства
Пълен контрол в двете ръце
  • Безстепенно регулиране на налягането с интелигентен пистолет за пръскане.
Без проблемно сменяне на струйника
  • Просто завъртете струйника, за да изберете правилната струя.
Три вида струи в един струйник
  • Струя за почистващ препарат, въртяща се дюза и регулируема плоска струя с високо налягане - за гъвкава работа.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,472
Тегло с опаковката (кг) 0,56
Размери (Д × Ш × В) (мм) 445 x 63 x 63

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Площи около дома и градината
  • Каменни и оградни стени
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Огради