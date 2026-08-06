Струйник Power Control 027
Струйникът PowerControl с размер на дюзата 027 позволява безстепенно регулиране на налягането директно в зоната на захващане и по този начин точно адаптиране на мощността към съответната задача.
Идеалната алтернатива за вашиата водоструйка без функция за серво управление: PowerControl струйник 027 с патентован контур на дюзата за повишаване на ефективността на почистване с до 40% има безстепенно променлива и лесна за управление настройка на налягането в непосредствена близост на потребителя. По този начин можете точно да координирате ефективността на почистване и задачата за почистване по време на нанасянето. Почистващият агент може да се прилага специално чрез интегриран режим на ниско налягане. За да оптимизира допълнително резултата, той също така поддържа регулиране на нивото на пръскане, което осигурява подходящия работен ъгъл всеки път.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Цвят
|антрацит
|Тегло с опаковката (кг)
|1,1
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