Идеалната алтернатива за вашиата водоструйка без функция за серво управление: PowerControl струйник 027 с патентован контур на дюзата за повишаване на ефективността на почистване с до 40% има безстепенно променлива и лесна за управление настройка на налягането в непосредствена близост на потребителя. По този начин можете точно да координирате ефективността на почистване и задачата за почистване по време на нанасянето. Почистващият агент може да се прилага специално чрез интегриран режим на ниско налягане. За да оптимизира допълнително резултата, той също така поддържа регулиране на нивото на пръскане, което осигурява подходящия работен ъгъл всеки път.