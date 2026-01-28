HD 5/17 C
Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/17 C е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.
Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/17 C предлага отлична мобилност и е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Уредът е оборудван с усъвършенствана система за съхранение на аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането гарантират дълъг експлоатационен живот.В същото време впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като гарантират безпроблемна работа и икономия на време. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Цялостен пакет оборудване за отлични резултати на почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.
Характеристики и предимства
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
МобилностИнтегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
ГъвкавостВъзможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Съхранение на аксесоари
- Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
- Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
- Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|480
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|170 / 17
|Максимално налягане (бар/МПа)
|200 / 20
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата (мм)
|27
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|28,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 360 x 930
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
- Струйник: 840 мм
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
- Прекъсване на налягането