Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/17 C е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/17 C предлага отлична мобилност и е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Уредът е оборудван с усъвършенствана система за съхранение на аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането гарантират дълъг експлоатационен живот.В същото време впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като гарантират безпроблемна работа и икономия на време. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Цялостен пакет оборудване за отлични резултати на почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/17 C: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Водоструйка HD 5/17 C: Мобилност
Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
Водоструйка HD 5/17 C: Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 480
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 170 / 17
Максимално налягане (бар/МПа) 200 / 20
Мощност на свързване (кВт) 3
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата (мм) 27
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 26
Тегло вкл. Опаковка (кг) 28,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 360 x 930

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
  • Струйник: 840 мм

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
