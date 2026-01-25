HDS 5/15 U
Нашата водоструйка с подгряване на водата HDS 5/15 U впечатлява с изключително компактния си, ергономично усъвършенстван вертикален дизайн и с изключителните характеристики на работата.
HDS 5/15 U: Моделът входно ниво в класа на водоструйките с подгряване на водата впечатлява със своя усъвършенстван и иновативен вертикален дизайн. Този тип хоризонтална конструкция на машината води до намалено тегло и много компактни размери. Това прави машината лесна за транспортиране в товарни автомобили, а благодарение на големите колела и дръжката е много подвижна и на неравни повърхности. Ефективното почистване е гарантирано от патентована технология на дюзите и повишена ефективност на помпата. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Лесна за работа и опции за съхранение на маркуча и пистолета допълват обширното оборудване на машината.
Характеристики и предимства
Иновативен изправен дизайнПренасяне без усилия над прагове и по стълби Големи колела за повърхности без закрепване
Фин воден филтърБезопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване. Безпроблемно свалящ се от външната страна.
Компактен дизайнСъхранение и транспорт без да заема място. Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение. Идеален за по-малки сервизни автомобили
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|450
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Температура (°C)
|макс. 80
|Мощност на свързване (кВт)
|2,7
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|2,4
|Резервоар за гориво (л)
|6,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|78
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|86,22
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|618 x 618 x 994
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Струйник: 840 мм
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство