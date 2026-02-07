HD 4/11 C Bp Pack

Първата професионална акумулаторна водоструйка HD 4/11 C Battery. За мобилни приложения, например в общински площи или в озеленяването. Включва 2 x 36 V литиево-йонни батерии.

Нашата HD 4/11 C Bp Battery е оборудвана с 2 изключително мощни 36 V литиево-йонни батерии и по този начин е първата акумулаторна водоструйка на Kärcher, която работи на професионално ниво. Батериите от нашата 36 V платформа гарантират отлична производителност на почистване и дълго време на работа и са съвместими с други машини от същата гама. HD 4/11 C Bp е подходяща навсякъде, където не са налични външни източници на захранване, както често се случва при общински задачи, при озеленяване или при дейности по поддръжка. Също така полезно: Високомобилната водоструйка е подходяща както за вертикална, така и за хоризонтална работа. Освен това впечатлява с висококачествени компоненти като месингова цилиндрова глава, автоматично освобождаване на налягането, пистолет за високо налягане EASY!Force, съединители за бързо освобождаване EASY!Lock и интелигентно съхранение на аксесоари . Режимът eco!efficiency е идеален за по-леки замърсявания, за да се намали производителността на почистване и по този начин да се удължи времето за работа на батерията до 34 минути.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 4/11 C Bp Pack: 36 V платформа за батерии
36 V платформа за батерии
Висока производителност на почистване и дълго време на работа. Съвместими батерии в няколко диапазона. Спестяващо време бързо зарядно устройство.
Водоструйка HD 4/11 C Bp Pack: Икономичен и ефективен режим eco!efficiency
Икономичен и ефективен режим eco!efficiency
Спестява енергия и удължава времето за работа на батерията. Намалена производителност на почистване при по-леки замърсявания.
Водоструйка HD 4/11 C Bp Pack: Качество
Качество
Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот. Висококачествена цилиндрова глава от месинг. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Мобилност
  • Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт.
  • Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.
  • Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
Максимално възможна гъвкавост.
  • Самостоятелно почистване под високо налягане, независимо от външни източници на захранване.
  • По-кратки времена за настройка, тъй като полагането на захранващи кабели е премахнато.
  • Възможна е и напълно самостоятелна работа с помощта на смукателен маркуч за външни водоизточници.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Дебит (л/ч) 320 - 400
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 70 - 110 / 7 - 11
Максимално налягане (бар/МПа) 150 / 15
Мощност на свързване (кВт) 1,6
Подаване на вода 3/4″
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 7,5
Брой необходими батерии (бр.) 2
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) 30 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Дължина на кабела на зарядното устройство (м) 1,2
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 26,887
Тегло вкл. Опаковка (кг) 31,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 370 x 930

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: Батерия 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ (2 бр.)
  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Струйник: 840 мм
  • Ротационна дюза
  • Засмукващ маркуч

Оборудване

  • Зарядно устройство: Бързо зарядно 36 V Battery Power+ (2 бр.)
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • За независимо, мобилно почистване с високо налягане, например за поддръжка в озеленяването или в общински район.
