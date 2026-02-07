HD 4/11 C Bp Pack
Първата професионална акумулаторна водоструйка HD 4/11 C Battery. За мобилни приложения, например в общински площи или в озеленяването. Включва 2 x 36 V литиево-йонни батерии.
Нашата HD 4/11 C Bp Battery е оборудвана с 2 изключително мощни 36 V литиево-йонни батерии и по този начин е първата акумулаторна водоструйка на Kärcher, която работи на професионално ниво. Батериите от нашата 36 V платформа гарантират отлична производителност на почистване и дълго време на работа и са съвместими с други машини от същата гама. HD 4/11 C Bp е подходяща навсякъде, където не са налични външни източници на захранване, както често се случва при общински задачи, при озеленяване или при дейности по поддръжка. Също така полезно: Високомобилната водоструйка е подходяща както за вертикална, така и за хоризонтална работа. Освен това впечатлява с висококачествени компоненти като месингова цилиндрова глава, автоматично освобождаване на налягането, пистолет за високо налягане EASY!Force, съединители за бързо освобождаване EASY!Lock и интелигентно съхранение на аксесоари . Режимът eco!efficiency е идеален за по-леки замърсявания, за да се намали производителността на почистване и по този начин да се удължи времето за работа на батерията до 34 минути.
Характеристики и предимства
36 V платформа за батерииВисока производителност на почистване и дълго време на работа. Съвместими батерии в няколко диапазона. Спестяващо време бързо зарядно устройство.
Икономичен и ефективен режим eco!efficiencyСпестява енергия и удължава времето за работа на батерията. Намалена производителност на почистване при по-леки замърсявания.
КачествоАвтоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот. Висококачествена цилиндрова глава от месинг. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Мобилност
- Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.
- Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
Максимално възможна гъвкавост.
- Самостоятелно почистване под високо налягане, независимо от външни източници на захранване.
- По-кратки времена за настройка, тъй като полагането на захранващи кабели е премахнато.
- Възможна е и напълно самостоятелна работа с помощта на смукателен маркуч за външни водоизточници.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дебит (л/ч)
|320 - 400
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|70 - 110 / 7 - 11
|Максимално налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Подаване на вода
|3/4″
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|7,5
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|30 (7,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Дължина на кабела на зарядното устройство (м)
|1,2
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|26,887
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|31,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 370 x 930
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: Батерия 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ (2 бр.)
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Струйник: 840 мм
- Ротационна дюза
- Засмукващ маркуч
Оборудване
- Зарядно устройство: Бързо зарядно 36 V Battery Power+ (2 бр.)
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- За независимо, мобилно почистване с високо налягане, например за поддръжка в озеленяването или в общински район.