Нашата HD 4/11 C Bp Battery е оборудвана с 2 изключително мощни 36 V литиево-йонни батерии и по този начин е първата акумулаторна водоструйка на Kärcher, която работи на професионално ниво. Батериите от нашата 36 V платформа гарантират отлична производителност на почистване и дълго време на работа и са съвместими с други машини от същата гама. HD 4/11 C Bp е подходяща навсякъде, където не са налични външни източници на захранване, както често се случва при общински задачи, при озеленяване или при дейности по поддръжка. Също така полезно: Високомобилната водоструйка е подходяща както за вертикална, така и за хоризонтална работа. Освен това впечатлява с висококачествени компоненти като месингова цилиндрова глава, автоматично освобождаване на налягането, пистолет за високо налягане EASY!Force, съединители за бързо освобождаване EASY!Lock и интелигентно съхранение на аксесоари . Режимът eco!efficiency е идеален за по-леки замърсявания, за да се намали производителността на почистване и по този начин да се удължи времето за работа на батерията до 34 минути.