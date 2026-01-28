HDS 5/15 UX

Водоструйка с подгряване на водата HDS 5/15 U с вградена макара с маркуч за високо налягане 15 m. Изключително компактен, ергономично усъвършенстван вертикален дизайн и изключителна мощност.

HDS 5/15 UX: модел от входно ниво в класа на водоструйките с подгряване на водата впечатлява със своя иновативен вертикален дизайн. Хоризонталната конструкция води до намалено тегло и много компактни размери. Това прави машината лесна за транспортиране в товарни автомобили, а благодарение на големите колела и дръжката е много подвижна и на неравни повърхности. Ефективното почистване е гарантирано от патентована технология на дюзите и повишена ефективност на помпата. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Лесната работа, опциите за съхранение на пистолета и 15 метровия маркуч в интегрираната макара допълват обширното оборудване на машината.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 5/15 UX: Интегрирана макара за маркуч
Интегрирана макара за маркуч
Удобно и безопасно съхранение на маркуча за високо налягане. Гарантира ергономична работа. Намалено време за подготовка за работа
Водоструйка HDS 5/15 UX: Иновативен изправен дизайн
Иновативен изправен дизайн
Пренасяне без усилия над прагове и по стълби Големи колела за повърхности без закрепване
Водоструйка HDS 5/15 UX: Фин воден филтър
Фин воден филтър
Безопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване. Безпроблемно свалящ се от външната страна.
Компактен дизайн
  • Съхранение и транспорт без да заема място.
  • Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.
  • Идеален за по-малки сервизни автомобили
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Температура (°C) макс. 80
Мощност на свързване (кВт) 2,7
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 2,4
Резервоар за гориво (л) 6,5
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 80,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 89,701
Размери (Д х Ш х В) (мм) 618 x 1163 x 994

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Струйник: 840 мм

Оборудване

  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати