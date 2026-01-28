HDS 5/15 UX
Водоструйка с подгряване на водата HDS 5/15 U с вградена макара с маркуч за високо налягане 15 m. Изключително компактен, ергономично усъвършенстван вертикален дизайн и изключителна мощност.
HDS 5/15 UX: модел от входно ниво в класа на водоструйките с подгряване на водата впечатлява със своя иновативен вертикален дизайн. Хоризонталната конструкция води до намалено тегло и много компактни размери. Това прави машината лесна за транспортиране в товарни автомобили, а благодарение на големите колела и дръжката е много подвижна и на неравни повърхности. Ефективното почистване е гарантирано от патентована технология на дюзите и повишена ефективност на помпата. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Лесната работа, опциите за съхранение на пистолета и 15 метровия маркуч в интегрираната макара допълват обширното оборудване на машината.
Характеристики и предимства
Интегрирана макара за маркучУдобно и безопасно съхранение на маркуча за високо налягане. Гарантира ергономична работа. Намалено време за подготовка за работа
Иновативен изправен дизайнПренасяне без усилия над прагове и по стълби Големи колела за повърхности без закрепване
Фин воден филтърБезопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване. Безпроблемно свалящ се от външната страна.
Компактен дизайн
- Съхранение и транспорт без да заема място.
- Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.
- Идеален за по-малки сервизни автомобили
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|450
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Температура (°C)
|макс. 80
|Мощност на свързване (кВт)
|2,7
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|2,4
|Резервоар за гориво (л)
|6,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|80,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|89,701
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|618 x 1163 x 994
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Струйник: 840 мм
Оборудване
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство