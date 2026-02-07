Нашата HD 4/11 C Bp Battery е първата захранвана с батерии водоструйка , която е подходяща за професионални приложения. Може да работи вертикално и хоризонтално и впечатлява с набор от висококачествени характеристики на оборудването като месингова цилиндрова глава, автоматично освобождаване на налягането и интелигентно съхранение на аксесоари . Също така на борда: пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, докато съединителите за бързо освобождаване EASY!Lock позволяват работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки , без компромис със здравината или дълголетието. Машината е идеална за задачи по поддръжка, озеленяване или също за общински задачи и работи с 2 мощни 36 V литиево-йонни батерии, които не са включени в обхвата на доставката. Батериите от нашата 36 V платформа за батерии са съвместими с други машини от същата гама и гарантират дълго време на работа и отлични почистващи показатели. За по-леки замърсявания се препоръчва да използвате режим eco!efficiency, за да удължите времето на работа на батерията с до 34 минути.