HD 4/11 C Bp
Идеална за поддръжка, за озеленяване или за общински задачи: нашата първа професионална акумулаторна водоструйка HD 4/11 C Battery. Работи самостоятелно, без външен източник на захранване.
Нашата HD 4/11 C Bp Battery е първата захранвана с батерии водоструйка , която е подходяща за професионални приложения. Може да работи вертикално и хоризонтално и впечатлява с набор от висококачествени характеристики на оборудването като месингова цилиндрова глава, автоматично освобождаване на налягането и интелигентно съхранение на аксесоари . Също така на борда: пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, докато съединителите за бързо освобождаване EASY!Lock позволяват работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки , без компромис със здравината или дълголетието. Машината е идеална за задачи по поддръжка, озеленяване или също за общински задачи и работи с 2 мощни 36 V литиево-йонни батерии, които не са включени в обхвата на доставката. Батериите от нашата 36 V платформа за батерии са съвместими с други машини от същата гама и гарантират дълго време на работа и отлични почистващи показатели. За по-леки замърсявания се препоръчва да използвате режим eco!efficiency, за да удължите времето на работа на батерията с до 34 минути.
Характеристики и предимства
36 V платформа за батерииВисока производителност на почистване и дълго време на работа. Съвместими батерии в няколко диапазона. Спестяващо време бързо зарядно устройство.
Икономичен и ефективен режим eco!efficiencyСпестява енергия и удължава времето на работа на батерията. Намалена производителност на почистване при по-леки замърсявания.
КачествоАвтоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот. Висококачествена цилиндрова глава от месинг. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Мобилност
- Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.
- Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
Максимално възможна гъвкавост.
- Самостоятелно почистване под високо налягане, независимо от външни източници на захранване.
- По-кратки времена за настройка, тъй като полагането на захранващи кабели е премахнато.
- Възможна е и напълно самостоятелна работа с помощта на смукателен маркуч за външни водоизточници.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дебит (л/ч)
|320 - 400
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|70 - 110 / 7 - 11
|Максимално налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Подаване на вода
|3/4″
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|30 (7,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Дължина на кабела на зарядното устройство (м)
|1,2
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|20,05
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|23,928
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 370 x 930
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Струйник: 840 мм
- Ротационна дюза
- Засмукващ маркуч
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- За независимо, мобилно почистване с високо налягане, например за поддръжка в озеленяването или в общински район.