Тясна изсмукваща дюза, 170 mm (бяла) за WV 6

Перфектна за решетъчни прозорци и други малки повърхности: тясната изсмукваща дюза за WV 6 с ширина 170 mm.

С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV 6 е особено подходяща за почистване на решетъчни прозорци и други малки повърхности, които не могат да бъдат почистени от по-големи изсмукващи дюзи без допълнителни усилия.

Характеристики и предимства
Тясна форма
Лесен за смяна
  • Изсмукващите дюзи се сменят изключително лесно.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,12
Тегло с опаковката (кг) 0,155
Размери (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Конденз
  • Почистване на фотоволтаични системи
Аксесоари