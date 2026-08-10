Тясна изсмукваща дюза, 170 mm (бяла) за WV 6
Перфектна за решетъчни прозорци и други малки повърхности: тясната изсмукваща дюза за WV 6 с ширина 170 mm.
С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV 6 е особено подходяща за почистване на решетъчни прозорци и други малки повърхности, които не могат да бъдат почистени от по-големи изсмукващи дюзи без допълнителни усилия.
Характеристики и предимства
Тясна форма
Лесен за смяна
- Изсмукващите дюзи се сменят изключително лесно.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,12
|Тегло с опаковката (кг)
|0,155
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Конденз
- Почистване на фотоволтаични системи