Тясна изсмукваща дюза, 170 mm (жълта) за WV6

Идеална за почистване на решетъчни прозорци с ширина 170 мм: тясната изсмукваща дюза за WV 6 за малки повърхности.

Когато широката изсмукваща дюза за WV 6 е прекалено голяма за почистването на прозореца, на помощ идва тясната изсмукваща дюза. Благодарение на компактните си размери (170mm) лесно и удобно може да почистите малки или решетъчни прозорци.

Характеристики и предимства
Дълги силиконови пера
  • Дългите силиконови пера правят използването на уреда още по-лесно и удобно за работа и позволява почистването на прозорците от край до край с едно движение.
Тясна форма
  • Подходящ за малки повърхности.
Лесен за смяна
  • Изсмукващите дюзи се сменят изключително лесно.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят жълт
Тегло (кг) 0,12
Тегло с опаковката (кг) 0,15
Размери (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Огледала
  • Плочки
Аксесоари