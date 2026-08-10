Тясна изсмукваща дюза, 170 mm (жълта) за WV6
Идеална за почистване на решетъчни прозорци с ширина 170 мм: тясната изсмукваща дюза за WV 6 за малки повърхности.
Когато широката изсмукваща дюза за WV 6 е прекалено голяма за почистването на прозореца, на помощ идва тясната изсмукваща дюза. Благодарение на компактните си размери (170mm) лесно и удобно може да почистите малки или решетъчни прозорци.
Характеристики и предимства
Дълги силиконови пера
- Дългите силиконови пера правят използването на уреда още по-лесно и удобно за работа и позволява почистването на прозорците от край до край с едно движение.
Тясна форма
- Подходящ за малки повърхности.
Лесен за смяна
- Изсмукващите дюзи се сменят изключително лесно.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,12
|Тегло с опаковката (кг)
|0,15
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Огледала
- Плочки