Тясна изсмукваща дюза за WV 2/WV 5

С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV2 и WV5 е особено подходяща за решетъчни прозорци и други малки повърхности.

С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV 2 и WV 5 е особено подходяща за решетъчни прозорци и други малки повърхности, които не могат да бъдат почистени или не могат да бъдат почистени добре с по-големи изсмукващи дюзи.

Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
  • Почистване без следи.
Тясна форма
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,089
Тегло с опаковката (кг) 0,133
Размери (Д × Ш × В) (мм) 225 x 37 x 125
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Огледала
  • Плочки
Аксесоари