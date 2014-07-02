С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV 2 и WV 5 е особено подходяща за решетъчни прозорци и други малки повърхности, които не могат да бъдат почистени или не могат да бъдат почистени добре с по-големи изсмукващи дюзи.