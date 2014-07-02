Тясна изсмукваща дюза за WV 2/WV 5
С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV2 и WV5 е особено подходяща за решетъчни прозорци и други малки повърхности.
С ширина 170 mm, тясната изсмукваща дюза за WV 2 и WV 5 е особено подходяща за решетъчни прозорци и други малки повърхности, които не могат да бъдат почистени или не могат да бъдат почистени добре с по-големи изсмукващи дюзи.
Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
- Почистване без следи.
Тясна форма
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,089
|Тегло с опаковката (кг)
|0,133
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|225 x 37 x 125
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Огледала
- Плочки