Благодарение на универсалната четка, която може да се монтира върху пистолета на уреда за почистване на открито, може да разтвори упоритата мръсотия и едновременно да я изплакне. Меката четина защитава деликатните повърхности, без да прави компромиси с почистването. Четката е кръгла и затова е идеална за почистване на различни форми, както и велосипеди.