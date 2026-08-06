Универсална четка

Универсалната четка се използва за оптимално почистване, като се монтира на пистолета. Премахва успешно упоритата мръсотия и щади деликатните материи.

Благодарение на универсалната четка, която може да се монтира върху пистолета на уреда за почистване на открито, може да разтвори упоритата мръсотия и едновременно да я изплакне. Меката четина защитава деликатните повърхности, без да прави компромиси с почистването. Четката е кръгла и затова е идеална за почистване на различни форми, както и велосипеди.

Характеристики и предимства
Може да бъде прикрепен към пистолета
  • Едната ръка остава свободна.
Меки влакна
  • Измива и изплаква упоритата мръсотия.
Кръгла четка
  • За почисване дори на труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,089
Тегло с опаковката (кг) 0,111
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 80 x 80
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Детски колички/бъгита
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Обувки/планинарски обувки
  • Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)