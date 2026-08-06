Универсална четка
Универсалната четка се използва за оптимално почистване, като се монтира на пистолета. Премахва успешно упоритата мръсотия и щади деликатните материи.
Благодарение на универсалната четка, която може да се монтира върху пистолета на уреда за почистване на открито, може да разтвори упоритата мръсотия и едновременно да я изплакне. Меката четина защитава деликатните повърхности, без да прави компромиси с почистването. Четката е кръгла и затова е идеална за почистване на различни форми, както и велосипеди.
Характеристики и предимства
Може да бъде прикрепен към пистолета
- Едната ръка остава свободна.
Меки влакна
- Измива и изплаква упоритата мръсотия.
Кръгла четка
- За почисване дори на труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,089
|Тегло с опаковката (кг)
|0,111
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 80 x 80
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Детски колички/бъгита
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Обувки/планинарски обувки
- Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)