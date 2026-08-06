PGG 3/1

Задвижван с бензин, 2,8 kW мощност, устойчиви на пробиване колела и 15 литров резервоар: синхронен генератор PGG 3/1 за до 12 часа работа, независима от външни източници на енергия на много работни места.

Компактен, много мобилен и същевременно мощен синхронен генератор PGG 3/1 с мощност от 2,8 kW за независимо захранване, напр. на строителни обекти, в селското стопанство или за общински дейности. Надеждният 4-тактов бензинов двигател позволява безопасна работа благодарение на постоянната мощност и усъвършенствана технология за безопасност с защита от претоварване или недостиг на масло, както и лесно транспортиране на машината, благодарение на устойчивите на пробиване колела и сгъваема дръжка. Двата заземени контакта с променливо напрежение са снабдени с автоматичен регулатор на напрежението (AVR) и са подходящи за работа с чувствителни електронни устройства. С продължителност на работа до 12 часа (при пълно натоварване 6,5 часа) с 15-литров резервоар, пълни работни дни могат лесно да бъдат покрити.

Характеристики и предимства
Генератор за ток PGG 3/1: Изключителна лекота на използване.
Изключителна лекота на използване.
Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Електро старт за удобно и бързо стартиране на бензиновия двигател.
Генератор за ток PGG 3/1: Максимална надеждност и безопасност.
Максимална надеждност и безопасност.
Със защита от претоварване и недостиг на масло, както и тръбна стоманена рамка за максимална безопасност. С автоматичен регулатор на напрежението (AVR) за работа с чувствителни електронни устройства.
Генератор за ток PGG 3/1: Работа с водоструйки на Kärcher
Работа с водоструйки на Kärcher
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 74
Номинална мощност (кВт) 2,8
Мощност (кВт) 3
Тип задвижване Бензин
Работен обем (см³) 208
Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.) 4 / 5,4
Разход на гориво (л/ч) 2,3
Обем на резервоара (л) 15
Време на работа на 50% мощност (ч) 12
Време на работа на 100% мощност (ч) 6,5
Тегло с опаковката (кг) 56,1
Тегло без аксесоари (кг) 51,7
Размери (Д × Ш × В) (мм) 645 x 622 x 549

Обхват на доставката

  • Дисплей за състоянието на работа.
  • DC изход (12 V)
  • Клас на защита IP23
  • Със защита от претоварване и недостиг на масло
  • Индикатор за горивото
  • Еднофазен контакт тип F (Schuko)
  • Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
Генератор за ток PGG 3/1
Генератор за ток PGG 3/1

Видео

Сфера на приложение
  • Независим източник на енергия за общините, напр. за прахосмукачки.
  • Независим източник на енергия в строителството, напр. за ъглошлайфи.
  • Независим източник на енергия в селското стопанство, напр. за водоструйки.