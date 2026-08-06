PGG 3/1
Задвижван с бензин, 2,8 kW мощност, устойчиви на пробиване колела и 15 литров резервоар: синхронен генератор PGG 3/1 за до 12 часа работа, независима от външни източници на енергия на много работни места.
Компактен, много мобилен и същевременно мощен синхронен генератор PGG 3/1 с мощност от 2,8 kW за независимо захранване, напр. на строителни обекти, в селското стопанство или за общински дейности. Надеждният 4-тактов бензинов двигател позволява безопасна работа благодарение на постоянната мощност и усъвършенствана технология за безопасност с защита от претоварване или недостиг на масло, както и лесно транспортиране на машината, благодарение на устойчивите на пробиване колела и сгъваема дръжка. Двата заземени контакта с променливо напрежение са снабдени с автоматичен регулатор на напрежението (AVR) и са подходящи за работа с чувствителни електронни устройства. С продължителност на работа до 12 часа (при пълно натоварване 6,5 часа) с 15-литров резервоар, пълни работни дни могат лесно да бъдат покрити.
Характеристики и предимства
Изключителна лекота на използване.Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Електро старт за удобно и бързо стартиране на бензиновия двигател.
Максимална надеждност и безопасност.Със защита от претоварване и недостиг на масло, както и тръбна стоманена рамка за максимална безопасност. С автоматичен регулатор на напрежението (AVR) за работа с чувствителни електронни устройства.
Работа с водоструйки на Kärcher
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|74
|Номинална мощност (кВт)
|2,8
|Мощност (кВт)
|3
|Тип задвижване
|Бензин
|Работен обем (см³)
|208
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|4 / 5,4
|Разход на гориво (л/ч)
|2,3
|Обем на резервоара (л)
|15
|Време на работа на 50% мощност (ч)
|12
|Време на работа на 100% мощност (ч)
|6,5
|Тегло с опаковката (кг)
|56,1
|Тегло без аксесоари (кг)
|51,7
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 622 x 549
Обхват на доставката
- Дисплей за състоянието на работа.
- DC изход (12 V)
- Клас на защита IP23
- Със защита от претоварване и недостиг на масло
- Индикатор за горивото
- Еднофазен контакт тип F (Schuko)
- Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
Видео
Сфера на приложение
- Независим източник на енергия за общините, напр. за прахосмукачки.
- Независим източник на енергия в строителството, напр. за ъглошлайфи.
- Независим източник на енергия в селското стопанство, напр. за водоструйки.