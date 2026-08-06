Компактен, много мобилен и същевременно мощен синхронен генератор PGG 3/1 с мощност от 2,8 kW за независимо захранване, напр. на строителни обекти, в селското стопанство или за общински дейности. Надеждният 4-тактов бензинов двигател позволява безопасна работа благодарение на постоянната мощност и усъвършенствана технология за безопасност с защита от претоварване или недостиг на масло, както и лесно транспортиране на машината, благодарение на устойчивите на пробиване колела и сгъваема дръжка. Двата заземени контакта с променливо напрежение са снабдени с автоматичен регулатор на напрежението (AVR) и са подходящи за работа с чувствителни електронни устройства. С продължителност на работа до 12 часа (при пълно натоварване 6,5 часа) с 15-литров резервоар, пълни работни дни могат лесно да бъдат покрити.