WWP 45
С капацитет от 45m³ вода на час, WWP 45 помпа за мръсна вода, впечатлява с мощен бензинов двигател при приложения, когато няма външен източник на захранване.
Наводнените изби или изкопни шахти са типични приложения на нашата високо мобилна помпа за отпадъчни води WWP 45 със здрава тръбна стоманена рамка, която е проектирана за тежки приложения. Благодарение на мощния бензинов двигател машината работи напълно независимо от външно захранване и може да изпомпва до 45 m3 вода на час (750 литра всяка минута). Тя също така лесно изпомпва много едри частици с диаметър максимум 30 милиметра. Ако е необходимо, помпата може да се използва и за други приложения, напр. за водоснабдяване в селското стопанство.
Характеристики и предимства
Разработена за тежки условия на работаЗдравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Също така лесно обработва едри частици с размер до 30 милиметра.
Много мощна.Непрекъснато изпомпване до 100 m3 вода за пълнене на резервоари. За бързо изпомпване на много големи обеми вода (750 л / мин или 45 м3 / ч).
Широка гама от приложенияБързо зареждане на HD / HDS ремаркета или IB контейнери. Може да се използва за изпомпване на вода от изкопи, подземни паркинги или подлези.
С грижа към потребителя
- Мощни бензинови двигатели от ЕС STAGE V с пусково стартиране и ръчно дроселиране.
- Висока мобилност и лесен транспорт благодарение на компактните размери и ниското тегло.
- Всички компоненти, свързани с обслужването, са лесно достъпни.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (м³/ч)
|<= 45
|Максимална височина на засмукване (м)
|макс. 7
|Височина на дебита (м)
|макс. 25
|Максимален размер на частиците (мм)
|макс. 30
|Тип задвижване
|Бензин
|Работен обем (см³)
|196
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|5,1 / 6,9
|Обем на резервоара (л)
|3,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|35,7
|Тегло с опаковката (кг)
|40,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|629 x 425 x 445
Обхват на доставката
- Ръчно стартиране
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Смукателна кошница
- Скоба за маркуч: 3 бр.
- Съединител за маркуч: 2 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Изпомпване на големи водни обеми в строителството, напр. наводнени изкопи.
- Изпомпване на големи водни обеми в общини, напр. наводнени мазета.
- Изпомпване на големи водни обеми в селското стопанство, напр. за водоснабдяване.
- Също така за бързо пълнене на водни резервоари, напр. цистерни.