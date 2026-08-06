Наводнените изби или изкопни шахти са типични приложения на нашата високо мобилна помпа за отпадъчни води WWP 45 със здрава тръбна стоманена рамка, която е проектирана за тежки приложения. Благодарение на мощния бензинов двигател машината работи напълно независимо от външно захранване и може да изпомпва до 45 m3 вода на час (750 литра всяка минута). Тя също така лесно изпомпва много едри частици с диаметър максимум 30 милиметра. Ако е необходимо, помпата може да се използва и за други приложения, напр. за водоснабдяване в селското стопанство.