Индустриални смукачки за прахове и твърди вещества

Смукачките със специална филтърна технология.

В различните индустрии се налага да се изсмукват широк спектър от вещества и среди. Изхвърлени среди, опасен прах, фини и груби стружки, пясък, спрейове, всякакви видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали – всички те поставят строги изисквания към използваната филтърна технология. В индустриалната система на Kärcher ще намерите оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневна, на часови интервали или в непрекъсната работа 24/7 по време на самия процес.