Индустриални смукачки за прахове и твърди вещества

Смукачките със специална филтърна технология.
В различните индустрии се налага да се изсмукват широк спектър от вещества и среди. Изхвърлени среди, опасен прах, фини и груби стружки, пясък, спрейове, всякакви видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали – всички те поставят строги изисквания към използваната филтърна технология. В индустриалната система на Kärcher ще намерите оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневна, на часови интервали или в непрекъсната работа 24/7 по време на самия процес.

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Характеристики на индустриалните смукачки за прахове и твърди вещества

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Области на приложение

Почистване в хранително-вкусовата промишленост

Почистване в хранително-вкусовата промишленост

Подходящи за почистване на машини и подове в хранително-вкусовата промишленост.

Почистване в металообработващата промишленост

Почистване в металообработващата промишленост

Подходящи за изсмукване на абразивни метални стърготини.

Отстраняване на синтетични материали

Отстраняване на синтетични материали

Могат да се използват за отстраняване на пластмаса и други синтетични материали.

Почистване в дърводобивната промишленост

Почистване в дърводобивната промишленост

Дървени стърготини и дървесен прах могат лесно да бъдат отстранени.