Индустриални смукачки за прахове и твърди вещества
Смукачките със специална филтърна технология.
В различните индустрии се налага да се изсмукват широк спектър от вещества и среди. Изхвърлени среди, опасен прах, фини и груби стружки, пясък, спрейове, всякакви видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали – всички те поставят строги изисквания към използваната филтърна технология. В индустриалната система на Kärcher ще намерите оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневна, на часови интервали или в непрекъсната работа 24/7 по време на самия процес.
Характеристики на индустриалните смукачки за прахове и твърди вещества
Области на приложение
Почистване в хранително-вкусовата промишленост
Подходящи за почистване на машини и подове в хранително-вкусовата промишленост.
Почистване в металообработващата промишленост
Подходящи за изсмукване на абразивни метални стърготини.
Отстраняване на синтетични материали
Могат да се използват за отстраняване на пластмаса и други синтетични материали.
Почистване в дърводобивната промишленост
Дървени стърготини и дървесен прах могат лесно да бъдат отстранени.