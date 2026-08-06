Обезопасени смукачки
Смукачките за специални обстоятелства.
Обезопасените смукачки Kärcher са предназначени за използване в специални зони или за специални вещества. Това поставя изключителни изисквания към качеството на машината.
Машините H са най-подходящи за изсмукване и филтриране на много фини прахове. Машините ACD са проектирани да изсмукват често срещани възпламеними прахове. Машините Z22 са стандартизирани за използване в потенциално експлозивни атмосфери (Atex зони).
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Характеристики на индустриалните обезопасени смукачки
Области на приложение
Почистване в хранително-вкусовата промишленост
Хигиенично отстраняване на твърди частици и прах.
Почистване в строителната индустрия
Безопасно изсмукване в бетоновия завод.
Почистване в дървообработващата промишленост
Лесно изсмукване на дървесен прах и възпламеними, много фини прахове.
Почистване в металообработващата промишленост
Безопасно отстраняване на възпламеними прахове, напр. алуминий, магнезий или титан.
Почистване в химическата промишленост
Безопасно отстраняване на най-фините прахове.