Обезопасени смукачки

Смукачките за специални обстоятелства.

Обезопасените смукачки Kärcher са предназначени за използване в специални зони или за специални вещества. Това поставя изключителни изисквания към качеството на машината.

Машините H са най-подходящи за изсмукване и филтриране на много фини прахове. Машините ACD са проектирани да изсмукват често срещани възпламеними прахове. Машините Z22 са стандартизирани за използване в потенциално експлозивни атмосфери (Atex зони).