Обезопасени смукачки

Смукачките за специални обстоятелства.
Обезопасените смукачки Kärcher са предназначени за използване в специални зони или за специални вещества. Това поставя изключителни изисквания към качеството на машината.
Машините H са най-подходящи за изсмукване и филтриране на много фини прахове. Машините ACD са проектирани да изсмукват често срещани възпламеними прахове. Машините Z22 са стандартизирани за използване в потенциално експлозивни атмосфери (Atex зони).

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Характеристики на индустриалните обезопасени смукачки

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Области на приложение

Почистване в хранително-вкусовата промишленост

Почистване в хранително-вкусовата промишленост

Хигиенично отстраняване на твърди частици и прах.

Почистване в строителната индустрия

Почистване в строителната индустрия

Безопасно изсмукване в бетоновия завод.

Почистване в дървообработващата промишленост

Почистване в дървообработващата промишленост

Лесно изсмукване на дървесен прах и възпламеними, много фини прахове.

Почистване в металообработващата промишленост

Почистване в металообработващата промишленост

Безопасно отстраняване на възпламеними прахове, напр. алуминий, магнезий или титан.

Почистване в химическата промишленост

Почистване в химическата промишленост

Безопасно отстраняване на най-фините прахове.