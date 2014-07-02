KM 100/100 R Bp Pack
Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 6.000 m²/h до 7.800 m²/h.
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: Задвижване: - постояннотоков електродвигател 24 V / 600 W - 1 педал за движение напред и назад – малък радиус на обръщане (3350 mm) – автоматична ръчна спирачка с вакуумна техника – автоматично изключване на двигателя при напускане на мястото на водача – ефективна филтърна система с цилиндричен филтър и автоматично почистване на филтъра. Метачна/вакуумна система: уредът работи на принципа на разпръскването, това означава, че метачният валяк транспортира отпадъците назад в контейнера за отпадъци. Валякът е с плаващо окачване и се настройва автоматично за всички неравности по подовете. Както филтърът така и главният метачен валяк се сменят без да са необходими инструменти. Вградената клапа за едри отпадъци дава възможност за събиране и на по-големи отпадъци, като кутийки от напитки, чакъл, пясък или мокра шума. Страничната четка и метачният валяк са с хидравлично задвижване. Като опция може да се поръча и втора метла. Контейнер за отпадъци: двата контейнера за отпадъци, всеки с обем 50 l, могат да се свалят странично. Управление: чрез превключвател можете автоматично да повдигнете или свалите главния метачен валяк или страничната метла. С педала направлявате движението напред и назад. Батериите и зарядното устройство са включени в комплекта.
Характеристики и предимства
Защита на корпусаЗа защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеСлед всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Лесна поддръжкаФилтърът и ролковата четка се демонтират лесно без инструменти, което осигурява гъвкава поддръжка.
Концепция за управление „EASY Operation“
- Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
- Стандартни символи за всички метачки на Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|24 / 2,1
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|6000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|7800
|Работна ширина (мм)
|700
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1000
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1300
|Капацитет на батерията (Ач)
|240
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|100
|Способност за изкачване (%)
|15
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|540
|Тегло, готово за работа (кг)
|300
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2006 x 1005 x 1343
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
Видео
Сфера на приложение
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
- Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове