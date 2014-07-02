KM 100/100 R Bp Pack

Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 6.000 m²/h до 7.800 m²/h.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: Задвижване: - постояннотоков електродвигател 24 V / 600 W - 1 педал за движение напред и назад – малък радиус на обръщане (3350 mm) – автоматична ръчна спирачка с вакуумна техника – автоматично изключване на двигателя при напускане на мястото на водача – ефективна филтърна система с цилиндричен филтър и автоматично почистване на филтъра. Метачна/вакуумна система: уредът работи на принципа на разпръскването, това означава, че метачният валяк транспортира отпадъците назад в контейнера за отпадъци. Валякът е с плаващо окачване и се настройва автоматично за всички неравности по подовете. Както филтърът така и главният метачен валяк се сменят без да са необходими инструменти. Вградената клапа за едри отпадъци дава възможност за събиране и на по-големи отпадъци, като кутийки от напитки, чакъл, пясък или мокра шума. Страничната четка и метачният валяк са с хидравлично задвижване. Като опция може да се поръча и втора метла. Контейнер за отпадъци: двата контейнера за отпадъци, всеки с обем 50 l, могат да се свалят странично. Управление: чрез превключвател можете автоматично да повдигнете или свалите главния метачен валяк или страничната метла. С педала направлявате движението напред и назад. Батериите и зарядното устройство са включени в комплекта.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R Bp Pack: Защита на корпуса
Защита на корпуса
За защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R Bp Pack: Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R Bp Pack: Лесна поддръжка
Лесна поддръжка
Филтърът и ролковата четка се демонтират лесно без инструменти, което осигурява гъвкава поддръжка.
Концепция за управление „EASY Operation“
  • Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
  • Стандартни символи за всички метачки на Kärcher.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/кВт) 24 / 2,1
Тип задвижване Електрическо
Макс. производителност на площ (м²/ч) 6000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 7800
Работна ширина (мм) 700
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1000
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1300
Капацитет на батерията (Ач) 240
Напрежение на батерията (В) 24
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2,5
Контейнер за отпадъци (л) 100
Способност за изкачване (%) 15
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 540
Тегло, готово за работа (кг) 300
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2006 x 1005 x 1343

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Включена батерия и вграден зарядно устройство
  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Плаваща основна четка
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 100/100 R Bp Pack

Видео

Сфера на приложение
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
  • Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
  • Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
  • Подходяща и за почистване на производствени площи и складове
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