Работещата на батерии KM 130/300 R Bp с триколесно управление работи безшумно и без вредни емисии. С принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря самостоятелно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и се сменя бързо и без да се налага употреба на инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.