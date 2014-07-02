KM 130/300 R Bp Pack
Напълно хидравлична индустриална метачна машина със стабилно изпълнение за най-екстремните условия, например в предприятия за строителни материали и металната индустрия, в леярни или други предприятия с висока интензивност на отпадъци.
Работещата на батерии KM 130/300 R Bp с триколесно управление работи безшумно и без вредни емисии. С принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря самостоятелно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и се сменя бързо и без да се налага употреба на инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.
Характеристики и предимства
Издръжлива конструкцияМасивна стоманена рамка. Устойчиви индустриални двигатели с водно охлаждане. Напълно хидравлично задвижване
Мощен филтър за продължителна работаПлосък нагънат филтър с 5,5 m² филтърна площ. Ефективно почистване на филтъра с двойния чистач. За безпрахово измитане.
Образцово лесна употребаКонцепция за обслужване EASY-Operation Удобно слизане и качване. Максимална степен на лесна употреба
Различни видове на задвижване
- Електро задвижване
- Дизелови двигатели според индустриалните стандарти.
- Газов двигател за работа на открито и закрито.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Електрическо
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|36 / 5
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|9100
|Работна ширина (мм)
|1000
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1300
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1550
|Капацитет на батерията (Ач)
|360
|Напрежение на батерията (В)
|36
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2
|Контейнер за отпадъци (л)
|300
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|7
|Площ на филтъра (м²)
|5,5
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|840
|Тегло, готово за работа (кг)
|1300
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2040 x 1330 x 1430
Обхват на доставката
- Колела, изцяло от гума
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Регулируема основна четка
- Серво управление на волана
- Принцип на метене - на лопата
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
Видео
Сфера на приложение
- Инсталации за обработка на строителни отпадъци
- Леярни
- Металообработващи предприятия
- Складови зони
- Строежи.
- Желязо и стоманолеярни
- Машини за преработка на материали