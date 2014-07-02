KM 130/300 R Bp Pack

Напълно хидравлична индустриална метачна машина със стабилно изпълнение за най-екстремните условия, например в предприятия за строителни материали и металната индустрия, в леярни или други предприятия с висока интензивност на отпадъци.

Работещата на батерии KM 130/300 R Bp с триколесно управление работи безшумно и без вредни емисии. С принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря самостоятелно. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и се сменя бързо и без да се налага употреба на инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два плоски нагънати филтъра, монтирани в легнало положение, се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack: Издръжлива конструкция
Издръжлива конструкция
Масивна стоманена рамка. Устойчиви индустриални двигатели с водно охлаждане. Напълно хидравлично задвижване
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack: Мощен филтър за продължителна работа
Мощен филтър за продължителна работа
Плосък нагънат филтър с 5,5 m² филтърна площ. Ефективно почистване на филтъра с двойния чистач. За безпрахово измитане.
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack: Образцово лесна употреба
Образцово лесна употреба
Концепция за обслужване EASY-Operation Удобно слизане и качване. Максимална степен на лесна употреба
Различни видове на задвижване
  • Електро задвижване
  • Дизелови двигатели според индустриалните стандарти.
  • Газов двигател за работа на открито и закрито.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Електрическо
Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/кВт) 36 / 5
Макс. производителност на площ (м²/ч) 9100
Работна ширина (мм) 1000
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1300
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1550
Капацитет на батерията (Ач) 360
Напрежение на батерията (В) 36
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2
Контейнер за отпадъци (л) 300
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 7
Площ на филтъра (м²) 5,5
Тегло (с аксесоари) (кг) 840
Тегло, готово за работа (кг) 1300
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2040 x 1330 x 1430

Обхват на доставката

  • Колела, изцяло от гума

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Регулируема основна четка
  • Серво управление на волана
  • Принцип на метене - на лопата
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 130/300 R Bp Pack

Видео

Сфера на приложение
  • Инсталации за обработка на строителни отпадъци
  • Леярни
  • Металообработващи предприятия
  • Складови зони
  • Строежи.
  • Желязо и стоманолеярни
  • Машини за преработка на материали
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