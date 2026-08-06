KM 150/500 R Bp Pack

Напълно хидравлична индустриална метачна машина със здрава конструкция за най-трудните задачи, напр. в предприятия за строителни материали, металообработващи предприятия и леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци.

Захранваната с батерии KM 150/500 R Bp Pack с триколесно управление работи тихо и без вредни емисии. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и може да се смени бързо и без инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два хоризонтално монтирани плоски нагънати филтъра се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack: Ефикасна филтърна система
Ефикасна филтърна система
Плосък нагънат филтър със 7 m² филтърна площ. Ефективно почистване с двойния чистач.
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack: Комфортно място на работа
Комфортно място на работа
Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп. Видимост към всички сигнални системи
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack: Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужване
Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужване
Най-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно. Лесен достъп до двигателя за бърза и лесна поддръжка. Смяна на главния метачен валяк и на плоския нагънат филтър без инструменти.
Опция за ходова част с четири колела
  • Подобрява сцеплението по мазни и трудни за движение повърхности.
  • Увеличава комфортът на движение и безопасността.
  • Предпазва чувствителните повърхности благодарение на лекия натиск.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Електрическо
Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/кВт) 48 / 10
Макс. производителност на площ (м²/ч) 12000
Работна ширина (мм) 1200
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1500
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1800
Капацитет на батерията (Ач) 700
Напрежение на батерията (В) 48
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2,5
Контейнер за отпадъци (л) 500
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 8
Площ на филтъра (м²) 7
Тегло (с аксесоари) (кг) 2690
Тегло, готово за работа (кг) 2690
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2439 x 1720 x 2197

Обхват на доставката

  • Колела, изцяло от гума

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Регулируема основна четка
  • Серво управление на волана
  • Принцип на метене - на лопата
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R Bp Pack

Видео

Сфера на приложение
  • За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
Аксесоари