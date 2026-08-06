KM 150/500 R Bp Pack
Напълно хидравлична индустриална метачна машина със здрава конструкция за най-трудните задачи, напр. в предприятия за строителни материали, металообработващи предприятия и леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци.
Захранваната с батерии KM 150/500 R Bp Pack с триколесно управление работи тихо и без вредни емисии. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и може да се смени бързо и без инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два хоризонтално монтирани плоски нагънати филтъра се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.
Характеристики и предимства
Ефикасна филтърна системаПлосък нагънат филтър със 7 m² филтърна площ. Ефективно почистване с двойния чистач.
Комфортно място на работаВсички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп. Видимост към всички сигнални системи
Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужванеНай-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно. Лесен достъп до двигателя за бърза и лесна поддръжка. Смяна на главния метачен валяк и на плоския нагънат филтър без инструменти.
Опция за ходова част с четири колела
- Подобрява сцеплението по мазни и трудни за движение повърхности.
- Увеличава комфортът на движение и безопасността.
- Предпазва чувствителните повърхности благодарение на лекия натиск.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Електрическо
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|48 / 10
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|12000
|Работна ширина (мм)
|1200
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1500
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1800
|Капацитет на батерията (Ач)
|700
|Напрежение на батерията (В)
|48
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|500
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Площ на филтъра (м²)
|7
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|2690
|Тегло, готово за работа (кг)
|2690
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2439 x 1720 x 2197
Обхват на доставката
- Колела, изцяло от гума
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Регулируема основна четка
- Серво управление на волана
- Принцип на метене - на лопата
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
Видео
Сфера на приложение
- За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища