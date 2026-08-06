Захранваната с батерии KM 150/500 R Bp Pack с триколесно управление работи тихо и без вредни емисии. Благодарение на принципа на лопатата фините и едрите отпадъци се събират надеждно. При транспортиране контейнерът за отпадъците се затваря автоматично. Метачният валяк се напасва автоматично на неравностите по пода и може да се смени бързо и без инструменти. Новата концепция на системата за метене намалява износването. Два хоризонтално монтирани плоски нагънати филтъра се грижат дори и при силно образуване на прах за чист въздух. Почистването на филтъра става само с едно натискане на бутона чрез високо ефективен двоен чистач. Достъпът до филтъра е отличен и той може да се сменя лесно и без да е нужно да се използват инструменти. Основните функции се обслужват благодарение на концепцията за лесна работа EASY-Operation удобно чрез въртящ се бутон.