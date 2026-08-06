Превъзходно оборудвана, много лесна и безопасна за работа, особено компактна конструкция - нашата KM 85/50 R метачна машина с вакуум умее да впечатлява във всяко отношение. Например, мощната и дълготрайна литиево-йонна батерия с капацитет 80 Ah и съответното бързо зарядно устройство вече са на разположение. Също така стандартно: въртяща се странична четка с регулиране на скоростта, голям филтър за безпрашна работа и индикатор за износване на основната метяща четка, който може да се види отвън. Благодарение на интелигентната си компактна конструкция KM 85/50 R предлага впечатляваща маневреност и подвижност и затова е подходяща и за почистване на тесни и ограничени пространства. Освен това машината предлага лесна концепция на работа с удобни детайли, като например осцилиращата четка за много добри резултати при почистване дори на неравни подове или почистването на филтъра от седалката. Работата по поддръжката е значително улеснена от широко отварящия се капак, а основната метяща четка може да се сменя без инструменти. Вградената система Home Base също така позволява лесното пренасяне на допълнителни инструменти за почистване.