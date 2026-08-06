KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC

Стандартно с Li-Ion батерия и бързо зарядно устройство: Компактната, маневрена и лесна за управление метачна машина с вакуум KM 85/50 R се отличава с висока производителност.

Превъзходно оборудвана, много лесна и безопасна за работа, особено компактна конструкция - нашата KM 85/50 R метачна машина с вакуум умее да впечатлява във всяко отношение. Например, мощната и дълготрайна литиево-йонна батерия с капацитет 80 Ah и съответното бързо зарядно устройство вече са на разположение. Също така стандартно: въртяща се странична четка с регулиране на скоростта, голям филтър за безпрашна работа и индикатор за износване на основната метяща четка, който може да се види отвън. Благодарение на интелигентната си компактна конструкция KM 85/50 R предлага впечатляваща маневреност и подвижност и затова е подходяща и за почистване на тесни и ограничени пространства. Освен това машината предлага лесна концепция на работа с удобни детайли, като например осцилиращата четка за много добри резултати при почистване дори на неравни подове или почистването на филтъра от седалката. Работата по поддръжката е значително улеснена от широко отварящия се капак, а основната метяща четка може да се сменя без инструменти. Вградената система Home Base също така позволява лесното пренасяне на допълнителни инструменти за почистване.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Ергономичност за високо ниво на комфорт на работното място
Ергономичност за високо ниво на комфорт на работното място
Ясно и ергономично закрепване на работните елементи Регулиране на седалката на водача без необходимост от инструменти Регулируем на височина волан
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Литиево-йонна батерия с дълъг живот
Литиево-йонна батерия с дълъг живот
Бързо зарядно за пълно зареждане на батерията само за 2 часа. Неизискваща поддръжка акумулаторна система без презареждане с вода. Дълго време на работа и висока производителност благодарение на бързото и междинно зареждане.
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Ефикасна филтърна система
Ефикасна филтърна система
Плосък нагънат филтър от полиестер Ефективно почистване с двоен скрапер. Удобна работна позиция. Достъп до филтъра чрез капак с широко отваряне без необходимост от инструменти
Концепция за умни контейнери
  • 2 резервоара за лесно откачане и безопасно изпразване на отпадъците
  • Контейнерът за отпадъци е без груби ръбове и дава възможност за изпразване без остатъци
  • Колела в контейнера за отпадъци опростяват боравенето при изпразване
Интегрирана система Home Base
  • Универсална и практична връзка за лесно носене на други почистващи инструменти
  • За лесно транспортиране на събирач на отпадъци, четка, кърпи или допълнителен контейнер, например
  • Голямо място за съхранение в задната част на машината
Индикатор за износване на основната четка
  • Може лесно и удобно да се види отвън
  • Прецизно определяне на времето за подмяна
Плъзгаща странична четка
  • Предпазва страничната четка от повреда
  • Надеждна и здрава конструкция
  • Намалява разходите за поддръжка и обслужване
Компактен дизайн за максимална маневреност
  • Отлична маневреност на машината
  • Също идеален за затворени помещения
  • Преминава през стандартни отвори на вратите (90 см).
Регулиране на скоростта на страничната четка
  • За адаптиране на скоростта на страничната четка към съответния обем мръсотия
  • Намалява запрашаването
Плуваща ролка на основната четка
  • Без необходимост от настройване при износване на четката
  • Отлично събиране на мръсотия и при и неравности
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/Вт) 24 / 1000
Тип задвижване Електрическо
Макс. производителност на площ (м²/ч) 5100
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 6510
Работна ширина (мм) 615
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 850
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1085
Капацитет на батерията (Ач) 90
Напрежение на батерията (В) 25,6
Време на работа на акумулатора (ч) 2
Контейнер за отпадъци (л) 50
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 2,3
Товар (кг) макс. 90
Тегло (с аксесоари) (кг) 185
Тегло, готово за работа (кг) 185
Тегло с опаковката (кг) 187
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1350 x 940 x 1170

Обхват на доставката

  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Механично почистване на филтъра
  • Плаваща основна четка
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Скорост на страничната четка, регулируема
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Контейнер за отпадъци, подвижен
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
  • Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
  • Мултифункционален дисплей
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Метачно-смучеща машина KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Сфера на приложение
  • Идеален за почистване на производствени халета, складове и малки логистични сгради
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
  • Също за по-малки имоти като работилници, училищни дворове, бензиностанции или автокъщи
Аксесоари