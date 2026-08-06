KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Стандартно с Li-Ion батерия и бързо зарядно устройство: Компактната, маневрена и лесна за управление метачна машина с вакуум KM 85/50 R се отличава с висока производителност.
Превъзходно оборудвана, много лесна и безопасна за работа, особено компактна конструкция - нашата KM 85/50 R метачна машина с вакуум умее да впечатлява във всяко отношение. Например, мощната и дълготрайна литиево-йонна батерия с капацитет 80 Ah и съответното бързо зарядно устройство вече са на разположение. Също така стандартно: въртяща се странична четка с регулиране на скоростта, голям филтър за безпрашна работа и индикатор за износване на основната метяща четка, който може да се види отвън. Благодарение на интелигентната си компактна конструкция KM 85/50 R предлага впечатляваща маневреност и подвижност и затова е подходяща и за почистване на тесни и ограничени пространства. Освен това машината предлага лесна концепция на работа с удобни детайли, като например осцилиращата четка за много добри резултати при почистване дори на неравни подове или почистването на филтъра от седалката. Работата по поддръжката е значително улеснена от широко отварящия се капак, а основната метяща четка може да се сменя без инструменти. Вградената система Home Base също така позволява лесното пренасяне на допълнителни инструменти за почистване.
Характеристики и предимства
Ергономичност за високо ниво на комфорт на работното мястоЯсно и ергономично закрепване на работните елементи Регулиране на седалката на водача без необходимост от инструменти Регулируем на височина волан
Литиево-йонна батерия с дълъг животБързо зарядно за пълно зареждане на батерията само за 2 часа. Неизискваща поддръжка акумулаторна система без презареждане с вода. Дълго време на работа и висока производителност благодарение на бързото и междинно зареждане.
Ефикасна филтърна системаПлосък нагънат филтър от полиестер Ефективно почистване с двоен скрапер. Удобна работна позиция. Достъп до филтъра чрез капак с широко отваряне без необходимост от инструменти
Концепция за умни контейнери
- 2 резервоара за лесно откачане и безопасно изпразване на отпадъците
- Контейнерът за отпадъци е без груби ръбове и дава възможност за изпразване без остатъци
- Колела в контейнера за отпадъци опростяват боравенето при изпразване
Интегрирана система Home Base
- Универсална и практична връзка за лесно носене на други почистващи инструменти
- За лесно транспортиране на събирач на отпадъци, четка, кърпи или допълнителен контейнер, например
- Голямо място за съхранение в задната част на машината
Индикатор за износване на основната четка
- Може лесно и удобно да се види отвън
- Прецизно определяне на времето за подмяна
Плъзгаща странична четка
- Предпазва страничната четка от повреда
- Надеждна и здрава конструкция
- Намалява разходите за поддръжка и обслужване
Компактен дизайн за максимална маневреност
- Отлична маневреност на машината
- Също идеален за затворени помещения
- Преминава през стандартни отвори на вратите (90 см).
Регулиране на скоростта на страничната четка
- За адаптиране на скоростта на страничната четка към съответния обем мръсотия
- Намалява запрашаването
Плуваща ролка на основната четка
- Без необходимост от настройване при износване на четката
- Отлично събиране на мръсотия и при и неравности
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|5100
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|6510
|Работна ширина (мм)
|615
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|850
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1085
|Капацитет на батерията (Ач)
|90
|Напрежение на батерията (В)
|25,6
|Време на работа на акумулатора (ч)
|2
|Контейнер за отпадъци (л)
|50
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|2,3
|Товар (кг)
|макс. 90
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|185
|Тегло, готово за работа (кг)
|185
|Тегло с опаковката (кг)
|187
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Механично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Скорост на страничната четка, регулируема
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Контейнер за отпадъци, подвижен
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Мултифункционален дисплей
- Възможност за закрепване на Home Base
Сфера на приложение
- Идеален за почистване на производствени халета, складове и малки логистични сгради
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Също за по-малки имоти като работилници, училищни дворове, бензиностанции или автокъщи