NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further е ограничена серия черни мокро/сухо смукачки, изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.
Ограничената серия черни смукачки NT 22/1 Ap L Go!Further за мокро и сухо почистване, изработени от 50 % рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Малки, мощни, надеждни, изключително гъвкави и леки като перце. Това ги прави идеални за леки до умерени почистващи задачи в различни търговски области на приложение. Прах, груби замърсявания и течности могат лесно да се почистват благодарение на полуавтоматичното почистване на филтъра в комбинация с влагоустойчивия PES патронен филтър. Тъй като връзката на смукателния маркуч е интегрирана директно в главата на машината, обемът на контейнера се използва оптимално. Много компактните размери и ниското тегло позволяват удобно и лесно транспортиране на тази машина, която е и много лесна за работа.
Характеристики и предимства
Ниско тегло и компактни размериМашината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApОптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Води до спестяване на време и по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.
Устойчиви характеристикиИзработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾. Устойчив на влага PES патронен филтър: може да се пере и позволява вакуумиране без филтърна торбичка. Полуавтоматично почистване на филтъра Ap за по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.
Патронен филтър PES устойчив на влага
- Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване.
- Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба.
- Измиваем PES патронен филтър.
Връзка на смукателния маркуч в главата на машината
- Позволява използването на целия обем на контейнера.
- Спестява време, като не се налага да изпразвате контейнера толкова често.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|72
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|22
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|6
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|71
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,7
|Тегло с опаковката (кг)
|9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Количество филтърни торбички: 10 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
Оборудване
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения
- Подходящ за мокро и сухо смукачка