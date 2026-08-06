Ограничената серия черни смукачки NT 22/1 Ap L Go!Further за мокро и сухо почистване, изработени от 50 % рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Малки, мощни, надеждни, изключително гъвкави и леки като перце. Това ги прави идеални за леки до умерени почистващи задачи в различни търговски области на приложение. Прах, груби замърсявания и течности могат лесно да се почистват благодарение на полуавтоматичното почистване на филтъра в комбинация с влагоустойчивия PES патронен филтър. Тъй като връзката на смукателния маркуч е интегрирана директно в главата на машината, обемът на контейнера се използва оптимално. Много компактните размери и ниското тегло позволяват удобно и лесно транспортиране на тази машина, която е и много лесна за работа.