NT 22/1 Ap L Go!Further

NT 22/1 Ap L Go!Further е ограничена серия черни мокро/сухо смукачки, изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Ограничената серия черни смукачки NT 22/1 Ap L Go!Further за мокро и сухо почистване, изработени от 50 % рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Малки, мощни, надеждни, изключително гъвкави и леки като перце. Това ги прави идеални за леки до умерени почистващи задачи в различни търговски области на приложение. Прах, груби замърсявания и течности могат лесно да се почистват благодарение на полуавтоматичното почистване на филтъра в комбинация с влагоустойчивия PES патронен филтър. Тъй като връзката на смукателния маркуч е интегрирана директно в главата на машината, обемът на контейнера се използва оптимално. Много компактните размери и ниското тегло позволяват удобно и лесно транспортиране на тази машина, която е и много лесна за работа.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap L Go!Further: Ниско тегло и компактни размери
Ниско тегло и компактни размери
Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap L Go!Further: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Води до спестяване на време и по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap L Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾. Устойчив на влага PES патронен филтър: може да се пере и позволява вакуумиране без филтърна торбичка. Полуавтоматично почистване на филтъра Ap за по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.
Патронен филтър PES устойчив на влага
  • Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване.
  • Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба.
  • Измиваем PES патронен филтър.
Връзка на смукателния маркуч в главата на машината
  • Позволява използването на целия обем на контейнера.
  • Спестява време, като не се налага да изпразвате контейнера толкова често.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 22
Материал на контейнера Пластмаса с рециклиран материал
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 6
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 71
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 5,7
Тегло с опаковката (кг) 9
Размери (Д × Ш × В) (мм) 380 x 370 x 480

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Количество филтърни торбички: 10 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES

Оборудване

  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap L Go!Further
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap L Go!Further
Сфера на приложение
  • Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари