Освен много ефективното полуавтоматично почистване на филтрите, интегрираното гнездо с автоматичен старт-стоп за работа с електрически инструменти е една от превъзходните характеристики на оборудването на нашата компактна мокрo/сухo смукачка NT 30/1 Ap Te L. Отличнaтa й мощност на засмукване прави възможно разнообразни приложения, независимо дали за по-малки шлифовъчни работи, почистване на интериора на превозното средство, за отстраняване на течности или за почистване на машини и системи. Дори средните количества фин прах могат лесно да се вакуумират без филтърна торбичка. Всички ключови функции на лесната за използване машина са направени с помощта на централен въртящ се превключвател. Интелигентните опции за съхранение на чисто новите аксесоари са интегрирани в корпуса. Екстра плоската глава позволява на оператора да постави кутията с инструменти и също да я закрепи благодарение на опциите за закрепване.