NT 30/1 Ap Te L
Идеален за работа с електроинструменти благодарение на интегрирания контакт с автоматичен старт / стоп: Мокрo/сухo смукачка NT 30/1 Ap Te L. Компактна прахосмукачка от средния клас.
Освен много ефективното полуавтоматично почистване на филтрите, интегрираното гнездо с автоматичен старт-стоп за работа с електрически инструменти е една от превъзходните характеристики на оборудването на нашата компактна мокрo/сухo смукачка NT 30/1 Ap Te L. Отличнaтa й мощност на засмукване прави възможно разнообразни приложения, независимо дали за по-малки шлифовъчни работи, почистване на интериора на превозното средство, за отстраняване на течности или за почистване на машини и системи. Дори средните количества фин прах могат лесно да се вакуумират без филтърна торбичка. Всички ключови функции на лесната за използване машина са направени с помощта на централен въртящ се превключвател. Интелигентните опции за съхранение на чисто новите аксесоари са интегрирани в корпуса. Екстра плоската глава позволява на оператора да постави кутията с инструменти и също да я закрепи благодарение на опциите за закрепване.
Характеристики и предимства
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключванеЕлектрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApОптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
Адаптер за свързване на ел. инструменти
- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Вадещ се корпус на филтъра
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Система за съхранение срещу загуба при транспортиране.
- Спестяващ време дизайн: аксесоарите са бързо под ръка.
- Спестяващ място дизайн: не е необходимо допълнително място за съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|70
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,8
|Тегло с опаковката (кг)
|16,797
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|525 x 370 x 560
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък нагънат филтър: Целулоза
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка
- За екстракция при използване с електрически инструменти