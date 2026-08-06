NT 30/1 Ap Te L

Идеален за работа с електроинструменти благодарение на интегрирания контакт с автоматичен старт / стоп: Мокрo/сухo смукачка NT 30/1 Ap Te L. Компактна прахосмукачка от средния клас.

Освен много ефективното полуавтоматично почистване на филтрите, интегрираното гнездо с автоматичен старт-стоп за работа с електрически инструменти е една от превъзходните характеристики на оборудването на нашата компактна мокрo/сухo смукачка NT 30/1 Ap Te L. Отличнaтa й мощност на засмукване прави възможно разнообразни приложения, независимо дали за по-малки шлифовъчни работи, почистване на интериора на превозното средство, за отстраняване на течности или за почистване на машини и системи. Дори средните количества фин прах могат лесно да се вакуумират без филтърна торбичка. Всички ключови функции на лесната за използване машина са направени с помощта на централен въртящ се превключвател. Интелигентните опции за съхранение на чисто новите аксесоари са интегрирани в корпуса. Екстра плоската глава позволява на оператора да постави кутията с инструменти и също да я закрепи благодарение на опциите за закрепване.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Ap Te L: Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Ap Te L: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Ap Te L: Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
Адаптер за свързване на ел. инструменти
  • Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
  • Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
  • Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Вадещ се корпус на филтъра
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Система за съхранение срещу загуба при транспортиране.
  • Спестяващ време дизайн: аксесоарите са бързо под ръка.
  • Спестяващ място дизайн: не е необходимо допълнително място за съхранение.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 30
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 70
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 11,8
Тегло с опаковката (кг) 16,797
Размери (Д × Ш × В) (мм) 525 x 370 x 560

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Плосък нагънат филтър: Целулоза

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Антистатична подготовка
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Ap Te L
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Ap Te L

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
  • За екстракция при използване с електрически инструменти
Аксесоари