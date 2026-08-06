Мощната прахосмукачка с два мотора NT 50/2 Me Classic премахва течности, груби замърсявания и прах за нула време. Машината е снабдена с 50-литров контейнер и предлага отлично управление и стабилно качество. Стандартната ръкохватка и изключително здравото шаси с метални колела гарантират голяма мобилност. Машината разполага с филтър касета и предлага Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic е предназначен за умерени количества мръсотия.