NT 50/2 Me Classic Edition

Двумоторна мокро/сухо смукачка NT 50/2 Me Classic с патронен филтър и 50-литров контейнер. За всички видове мокри и груби замърсявания. Изключителна: мощност на засмукване, работа и качество!

Мощната прахосмукачка с два мотора NT 50/2 Me Classic премахва течности, груби замърсявания и прах за нула време. Машината е снабдена с 50-литров контейнер и предлага отлично управление и стабилно качество. Стандартната ръкохватка и изключително здравото шаси с метални колела гарантират голяма мобилност. Машината разполага с филтър касета и предлага Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic е предназначен за умерени количества мръсотия.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 50/2 Me Classic Edition: Здрав и лесен за транспортиране
Здрав и лесен за транспортиране
Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела. Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.
Сухо/мокро смукачка NT 50/2 Me Classic Edition: Отлична смукателна мощност
Отлична смукателна мощност
2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване. Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.
Сухо/мокро смукачка NT 50/2 Me Classic Edition: Вакуум без филтърни торби
Вакуум без филтърни торби
Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 53
Вакуум (мбар/кПа) 225 / 22,5
Обем на контейнера (л) 50
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 76
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 17,5
Тегло с опаковката (кг) 23,947
Размери (Д × Ш × В) (мм) 580 x 510 x 850

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Ръкохватка

Видео

Сфера на приложение
  • За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари