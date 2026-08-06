NT 50/2 Me Classic Edition
Двумоторна мокро/сухо смукачка NT 50/2 Me Classic с патронен филтър и 50-литров контейнер. За всички видове мокри и груби замърсявания. Изключителна: мощност на засмукване, работа и качество!
Мощната прахосмукачка с два мотора NT 50/2 Me Classic премахва течности, груби замърсявания и прах за нула време. Машината е снабдена с 50-литров контейнер и предлага отлично управление и стабилно качество. Стандартната ръкохватка и изключително здравото шаси с метални колела гарантират голяма мобилност. Машината разполага с филтър касета и предлага Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic е предназначен за умерени количества мръсотия.
Характеристики и предимства
Здрав и лесен за транспортиранеИзключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела. Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.
Отлична смукателна мощност2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване. Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.
Вакуум без филтърни торбиДвумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 53
|Вакуум (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Обем на контейнера (л)
|50
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|76
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|17,5
|Тегло с опаковката (кг)
|23,947
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 510 x 850
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Хартия
- Контейнер от неръждаема стомана
- Ръкохватка
Видео
Сфера на приложение
- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.