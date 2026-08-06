Изключително мощна, здрава и лесно преносима: мокро/сухо смукачката NT 50/1 Mwf от Kärcher отговаря дори на най-високите изисквания за пожарни операции. Оборудван с 50-литров контейнер, метални направляващи колела и регулируема дръжка за бутане, мобилният уред може да бъде бързо пренесен на мястото на инцидента, където е готов за незабавна употреба благодарение на C-съединение за свързване на всички обичайни пожарни маркучи. Помпата за отпадни води изпомпва до 330 литра вода в минута – идеална за бързо отстраняване на големи количества вода, каквито се образуват при пожарогасителни работи или при наводнения. Прекъсвач за лична защита PRCD-K с IP68 щепсел, специално проектиран за използване с генератори, както и филтър за груби замърсявания, който ефективно предпазва помпата за отпадни води от запушване, причинено от изсмукани камъни, листа или дърво, гарантират безопасността на всички участници и на машината. Освен това, пожарната смукачка NT 50/1 Mwf е оборудвана с маслоустойчив смукателен маркуч и висококачествена алуминиева дюза за почистване на подове.