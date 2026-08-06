NT 50/1 Mwf
Мокро/сухо смукачките NT 50/1 Mwf за отстраняване на големи количества вода след на пожарогасителни операции или наводнения. Отговарят оптимално на високите изисквания на пожарните служби.
Изключително мощна, здрава и лесно преносима: мокро/сухо смукачката NT 50/1 Mwf от Kärcher отговаря дори на най-високите изисквания за пожарни операции. Оборудван с 50-литров контейнер, метални направляващи колела и регулируема дръжка за бутане, мобилният уред може да бъде бързо пренесен на мястото на инцидента, където е готов за незабавна употреба благодарение на C-съединение за свързване на всички обичайни пожарни маркучи. Помпата за отпадни води изпомпва до 330 литра вода в минута – идеална за бързо отстраняване на големи количества вода, каквито се образуват при пожарогасителни работи или при наводнения. Прекъсвач за лична защита PRCD-K с IP68 щепсел, специално проектиран за използване с генератори, както и филтър за груби замърсявания, който ефективно предпазва помпата за отпадни води от запушване, причинено от изсмукани камъни, листа или дърво, гарантират безопасността на всички участници и на машината. Освен това, пожарната смукачка NT 50/1 Mwf е оборудвана с маслоустойчив смукателен маркуч и висококачествена алуминиева дюза за почистване на подове.
Характеристики и предимства
Интегрирана помпа за отпадна водаЧрез помпата за оттичане могат да се отстранят големи количества течности, така че изсмукването да не се прекъсва.
Личен прекъсвач за безопасност PRCD-K с IP68 конекторОткрива грешки в тока за части от секундата и прекъсва електрозахранването. Осигурява надеждна защита срещу животозастрашаващи токови удари.
Интегриран груб филтър-кошница за защита на помпатаПредпазва помпата за изхвърляне от запушвания от камъни, листа или парчета дърво.
Вентил за регулиране на силата на засмукване
- Клапанът се монтира между маркуча и ръкохватката.
- Осигурява синхронизация на дебита на прахосмукачката и помпата.
Дренажен маркуч
- Помпата за отпадни води отстранява по-голямата част от изсмуканите течности.
- За удобно отстраняване на остатъчните количества течности.
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на турбината.
- Предпазва турбината от повреди, причинени от груби замърсявания и малки части.
Висококачествени аксесоари
- Маслоустойчив смукателен маркуч.
- Алуминиева индустриална дюза за под.
- Регулируема дръжка за бутане.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар)
|273
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|1200
|Мощност помпа за отвеждане (Вт)
|810
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|67
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|28
|Тегло с опаковката (кг)
|34,75
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Маслоустойчив
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 370 мм
- Материал на дюзата за мокро/сухо почистване: Алуминий
- Дюза за почистване на фуги
- Филтър за груби замърсявания
- Ръкохватка
Оборудване
- Дренажен маркуч
- Автоматика за изключване и FI-предпазен прекъсвач
- PRCD-K лична защита: с IP68 щепсел
- C куплунг
- Интегрирана помпа за отвеждане
- Клас на защита: I
Видео
Сфера на приложение
- За премахване на големи обеми вода по време на пожарогасителни операции
- Предназначен за пожарни и служби за гражданска защита