NT 50/1 Mwf

Мокро/сухо смукачките NT 50/1 Mwf за отстраняване на големи количества вода след на пожарогасителни операции или наводнения. Отговарят оптимално на високите изисквания на пожарните служби.

Изключително мощна, здрава и лесно преносима: мокро/сухо смукачката NT 50/1 Mwf от Kärcher отговаря дори на най-високите изисквания за пожарни операции. Оборудван с 50-литров контейнер, метални направляващи колела и регулируема дръжка за бутане, мобилният уред може да бъде бързо пренесен на мястото на инцидента, където е готов за незабавна употреба благодарение на C-съединение за свързване на всички обичайни пожарни маркучи. Помпата за отпадни води изпомпва до 330 литра вода в минута – идеална за бързо отстраняване на големи количества вода, каквито се образуват при пожарогасителни работи или при наводнения. Прекъсвач за лична защита PRCD-K с IP68 щепсел, специално проектиран за използване с генератори, както и филтър за груби замърсявания, който ефективно предпазва помпата за отпадни води от запушване, причинено от изсмукани камъни, листа или дърво, гарантират безопасността на всички участници и на машината. Освен това, пожарната смукачка NT 50/1 Mwf е оборудвана с маслоустойчив смукателен маркуч и висококачествена алуминиева дюза за почистване на подове.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Mwf: Интегрирана помпа за отпадна вода
Интегрирана помпа за отпадна вода
Чрез помпата за оттичане могат да се отстранят големи количества течности, така че изсмукването да не се прекъсва.
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Mwf: Личен прекъсвач за безопасност PRCD-K с IP68 конектор
Личен прекъсвач за безопасност PRCD-K с IP68 конектор
Открива грешки в тока за части от секундата и прекъсва електрозахранването. Осигурява надеждна защита срещу животозастрашаващи токови удари.
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Mwf: Интегриран груб филтър-кошница за защита на помпата
Интегриран груб филтър-кошница за защита на помпата
Предпазва помпата за изхвърляне от запушвания от камъни, листа или парчета дърво.
Вентил за регулиране на силата на засмукване
  • Клапанът се монтира между маркуча и ръкохватката.
  • Осигурява синхронизация на дебита на прахосмукачката и помпата.
Дренажен маркуч
  • Помпата за отпадни води отстранява по-голямата част от изсмуканите течности.
  • За удобно отстраняване на остатъчните количества течности.
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на турбината.
  • Предпазва турбината от повреди, причинени от груби замърсявания и малки части.
Висококачествени аксесоари
  • Маслоустойчив смукателен маркуч.
  • Алуминиева индустриална дюза за под.
  • Регулируема дръжка за бутане.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар) 273
Обем на контейнера (л) 50
Номинална консумирана мощност (Вт) 1200
Мощност помпа за отвеждане (Вт) 810
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 67
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 28
Тегло с опаковката (кг) 34,75
Размери (Д × Ш × В) (мм) 640 x 370 x 1045

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Маслоустойчив
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 370 мм
  • Материал на дюзата за мокро/сухо почистване: Алуминий
  • Дюза за почистване на фуги
  • Филтър за груби замърсявания
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Дренажен маркуч
  • Автоматика за изключване и FI-предпазен прекъсвач
  • PRCD-K лична защита: с IP68 щепсел
  • C куплунг
  • Интегрирана помпа за отвеждане
  • Клас на защита: I
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Mwf

Видео

Сфера на приложение
  • За премахване на големи обеми вода по време на пожарогасителни операции
  • Предназначен за пожарни и служби за гражданска защита
Аксесоари