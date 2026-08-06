NT 30/1 Tact Te Adv L
Любимият модел на професионалистите сред мокро/сухо смукачките: NT 30/1 Tact Te Adv с контакт за уреди (авт. Вкл./изкл.) и Tact система за почистване на филтъра за непрекъсната работа.
Тежката ежедневна работа на строителните обекти и в работилниците поставя високи изисквания към работниците и оборудването. Нашата смукачка за мокро и сухо почистване NT 30/1 Tact Te Adv отговаря перфектно на тези изисквания. С здравия си 30-литров контейнер с устойчиви метални колела и буфери, както и с доказаната система за почистване на филтъра Tact, този компактен експерт по финия прах гарантира непрекъснато засмукване на големи количества фин прах при трудни условия. Устойчив на влага плосък нагънат PES филтър също допринася за безпрашна работна среда. Занаятчиите и другите потребители ценят лекотата на употреба и лесния избор на програма за работа чрез новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на силата на вакуум. Машината е напълно оборудвана с новоразработени и значително подобрени аксесоари, които могат да се съхраняват удобно в интегрирания смукателен маркуч и отделението за аксесоари. Устройството с автоматично включване/изключване улеснява работата с електрически инструменти. Работата с електрически инструменти е улеснена благодарение на електрическия контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване.
Характеристики и предимства
Автоматична система за почистване на филтъра Tact
- За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет.
- Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи.
- Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Гумирана дръжка на тръбата с въздушен отвор
- Нов адаптер на дръжката се грижи за оптимална връзка с електроинструмента.
- Чрез въртящ се пръстен върху дръжката може да се регулира смукателната мощност.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Комфортна възможност за странично съхранение на дюзата за фуги и гумираната дръжка
- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,5
|Тегло с опаковката (кг)
|18,17
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Коляно: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Система за антистатичност
- Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка
- Също идеална за търговци и жени