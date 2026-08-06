Тежката ежедневна работа на строителните обекти и в работилниците поставя високи изисквания към работниците и оборудването. Нашата смукачка за мокро и сухо почистване NT 30/1 Tact Te Adv отговаря перфектно на тези изисквания. С здравия си 30-литров контейнер с устойчиви метални колела и буфери, както и с доказаната система за почистване на филтъра Tact, този компактен експерт по финия прах гарантира непрекъснато засмукване на големи количества фин прах при трудни условия. Устойчив на влага плосък нагънат PES филтър също допринася за безпрашна работна среда. Занаятчиите и другите потребители ценят лекотата на употреба и лесния избор на програма за работа чрез новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на силата на вакуум. Машината е напълно оборудвана с новоразработени и значително подобрени аксесоари, които могат да се съхраняват удобно в интегрирания смукателен маркуч и отделението за аксесоари. Устройството с автоматично включване/изключване улеснява работата с електрически инструменти. Работата с електрически инструменти е улеснена благодарение на електрическия контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване.