NT 30/1 Tact Te H

С гарантирана ефективност на филтриране от 99.995%, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te H е първият избор за отстраняване на опасни за здравето прахове в клас прах H.

Когато извършваме ремонтни дейности в стари сгради, никога не можем да знаем какво да очакваме. Този вид работа често освобождава азбест заедно с други вещества, които са вредни за здравето и/или канцерогенни и трябва незабавно да бъдат отстранени. С NT 30/1 Tact Te H ще имате перфектната мокро/сухо смукачка за тази задача. Изключително компактна и мобилна, тя не само отчита външните условия, но е тествана и одобрена за всички прахове от H клас. Благодарение на иновативната нова функция за двойна филтрация, опасните прахове могат безопасно да се улавят с помощта на филтърна торба. Системата позволява също големи количества по-малко опасни прахове да се всмукват директно в 30 литровия контейнер. Това е допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. С нея устройството постига гарантирана ефективност на филтрация от 99,995%. Практичен електрически контакт с автоматично стартиране, както и напълно антистатичен пакет, включително ел. проводящи аксесоари, завършват интелигентната концепция на нашия NT 30/1 Tact Te H.

Характеристики и предимства
Система за филтриране с H филтър и система за почистване на филтри Tact
  • Всмуква по-малко опасен прах директно в контейнера. Ефективност на филтрация: 99,995 на сто.
  • Най-голямата възможна защита за здравето, без да се жертва смукателната мощност или издръжливостта на филтъра.
Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519
  • В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
  • Повишена безопасност на потребителя.
  • Разсейване на електростатичния заряд.
  • Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
  • Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
  • Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
  • Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Смукачка с клас на прахоулавяне H
Адаптер за свързване на ел. инструменти
  • Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
  • Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
  • Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 30
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Материал на кабела Гума
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 69
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 14,4
Тегло с опаковката (кг) 19,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Обхват на доставката

  • Безопасна филтърна торба: 1 бр.
  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Коляно: Електропроводимо
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Плосък нагънат филтър: PTFE HEPA
  • PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.

Оборудване

  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Система за антистатичност
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Материал на контейнера: Пластмаса
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact Te H
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact Te H

Видео

Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
Аксесоари