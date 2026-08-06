Когато извършваме ремонтни дейности в стари сгради, никога не можем да знаем какво да очакваме. Този вид работа често освобождава азбест заедно с други вещества, които са вредни за здравето и/или канцерогенни и трябва незабавно да бъдат отстранени. С NT 30/1 Tact Te H ще имате перфектната мокро/сухо смукачка за тази задача. Изключително компактна и мобилна, тя не само отчита външните условия, но е тествана и одобрена за всички прахове от H клас. Благодарение на иновативната нова функция за двойна филтрация, опасните прахове могат безопасно да се улавят с помощта на филтърна торба. Системата позволява също големи количества по-малко опасни прахове да се всмукват директно в 30 литровия контейнер. Това е допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. С нея устройството постига гарантирана ефективност на филтрация от 99,995%. Практичен електрически контакт с автоматично стартиране, както и напълно антистатичен пакет, включително ел. проводящи аксесоари, завършват интелигентната концепция на нашия NT 30/1 Tact Te H.