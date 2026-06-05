NT 50/1 Tact Te H

Лицензиран за намаляване количеството на азбест във въздуха и много други приложения: NT 50/1 Tact Te H мокро/сухо смукачка с 50-литров контейнер за вакуумиране на опасни прахове в клас прах H.

50-литров контейнер с регулируема дръжка за бутане и дренажен маркуч за източване прави нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te H идеална за безопасно отстраняване на прахове, опасни за здравето или канцерогенни, особено в индустриална среда. Устройството е тествано и одобрено за всички (без изключения) прахове от прах клас H - включително азбестов прах - и по този начин помага за надеждна защита на потребителите и други лица, които са засегнати от опасности за здравето. С новата система за двойна филтрация обаче може да се улавя не само опасен прах в обезопасената филтърна торбичка, но и големи количества по-малко опасни прахове, които могат да се всмукват директно в контейнера. Тук се използва допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. NT 50/1 Tact Te H разполага и с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, заедно с пълната антистатична система, включително ел. проводящи аксесоари.

Характеристики и предимства
Система за филтриране с H филтър и система за почистване на филтри Tact
  • Всмуква по-малко опасен прах директно в контейнера. Ефективност на филтрация: 99,995 на сто.
  • Най-голямата възможна защита за здравето, без да се жертва смукателната мощност или издръжливостта на филтъра.
Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519
  • В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
  • Повишена безопасност на потребителя.
  • Разсейване на електростатичния заряд.
  • Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
  • Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
  • Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
  • Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Смукачка с клас на прахоулавяне H
Адаптер за свързване на ел. инструменти
  • Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
  • Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
  • Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 50
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Материал на кабела Гума
Ниво на шум (дБ(А)) 69
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 19,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 25,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 640 x 370 x 1045

Обхват на доставката

  • Безопасна филтърна торба: 1 бр.
  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Коляно: Електропроводимо
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Дренажен маркуч
  • Плосък нагънат филтър: PTFE HEPA
  • Ръкохватка
  • PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.

Оборудване

  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Система за антистатичност
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: H
  • Материал на контейнера: Пластмаса
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te H
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te H

Видео

Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
Аксесоари