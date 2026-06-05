50-литров контейнер с регулируема дръжка за бутане и дренажен маркуч за източване прави нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te H идеална за безопасно отстраняване на прахове, опасни за здравето или канцерогенни, особено в индустриална среда. Устройството е тествано и одобрено за всички (без изключения) прахове от прах клас H - включително азбестов прах - и по този начин помага за надеждна защита на потребителите и други лица, които са засегнати от опасности за здравето. С новата система за двойна филтрация обаче може да се улавя не само опасен прах в обезопасената филтърна торбичка, но и големи количества по-малко опасни прахове, които могат да се всмукват директно в контейнера. Тук се използва допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. NT 50/1 Tact Te H разполага и с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, заедно с пълната антистатична система, включително ел. проводящи аксесоари.