NT 50/1 Tact Te H
Лицензиран за намаляване количеството на азбест във въздуха и много други приложения: NT 50/1 Tact Te H мокро/сухо смукачка с 50-литров контейнер за вакуумиране на опасни прахове в клас прах H.
50-литров контейнер с регулируема дръжка за бутане и дренажен маркуч за източване прави нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te H идеална за безопасно отстраняване на прахове, опасни за здравето или канцерогенни, особено в индустриална среда. Устройството е тествано и одобрено за всички (без изключения) прахове от прах клас H - включително азбестов прах - и по този начин помага за надеждна защита на потребителите и други лица, които са засегнати от опасности за здравето. С новата система за двойна филтрация обаче може да се улавя не само опасен прах в обезопасената филтърна торбичка, но и големи количества по-малко опасни прахове, които могат да се всмукват директно в контейнера. Тук се използва допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. NT 50/1 Tact Te H разполага и с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, заедно с пълната антистатична система, включително ел. проводящи аксесоари.
Характеристики и предимства
Система за филтриране с H филтър и система за почистване на филтри Tact
- Всмуква по-малко опасен прах директно в контейнера. Ефективност на филтрация: 99,995 на сто.
- Най-голямата възможна защита за здравето, без да се жертва смукателната мощност или издръжливостта на филтъра.
Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519
- В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
- Повишена безопасност на потребителя.
- Разсейване на електростатичния заряд.
- Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Смукачка с клас на прахоулавяне H
Адаптер за свързване на ел. инструменти
- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|19,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|25,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Обхват на доставката
- Безопасна филтърна торба: 1 бр.
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Коляно: Електропроводимо
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Дренажен маркуч
- Плосък нагънат филтър: PTFE HEPA
- Ръкохватка
- PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.
Оборудване
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Система за антистатичност
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: H
- Материал на контейнера: Пластмаса
Видео
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни