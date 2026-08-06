Фин прах, груба мръсотия, течности: Нашата мокро и сухо смукачка NT 50/1 Tact Te наистина не се спира пред нищо. Със своя 50-литров контейнер с предпазител, метални колела и маслоустойчив маркуч за оттичане, както и регулируема по височина ръкохватка тя е подходяща за оптимално почистване на работни места и машини в производството, работилницата и на строителния обект. Благодарение на тези характеристики тя е насочена към особено взискателни клиенти от индустриалния и строителния сектор, които ежедневно се доверяват на професионални машини и ценят работата без прекъсване и без прах. За целта се грижат освен всичко останало доказалата се система за почистване на филтъра Tact, както и устойчивият на влага плосък нагънат филтър PES. Интегриран контакт за уреди с автоматичен механизъм за включване/изключване улеснява работата с електроинструменти, докато централният въртящ се превключвател позволява лесен избор на програми за смучене, а оборотите могат да се настройват безстепенно с отделно копче. Обширни, също новоразработени принадлежности са серийно част от окомплектовката на уреда и могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности.