NT 50/1 Tact Te L

Професионална мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te с богато оборудване. Към него спадат 50 л. контейнер с регулируема ръкохватка и дренажен маркуч, както и интегриран ел. контакт.

Фин прах, груба мръсотия, течности: Нашата мокро и сухо смукачка NT 50/1 Tact Te наистина не се спира пред нищо. Със своя 50-литров контейнер с предпазител, метални колела и маслоустойчив маркуч за оттичане, както и регулируема по височина ръкохватка тя е подходяща за оптимално почистване на работни места и машини в производството, работилницата и на строителния обект. Благодарение на тези характеристики тя е насочена към особено взискателни клиенти от индустриалния и строителния сектор, които ежедневно се доверяват на професионални машини и ценят работата без прекъсване и без прах. За целта се грижат освен всичко останало доказалата се система за почистване на филтъра Tact, както и устойчивият на влага плосък нагънат филтър PES. Интегриран контакт за уреди с автоматичен механизъм за включване/изключване улеснява работата с електроинструменти, докато централният въртящ се превключвател позволява лесен избор на програми за смучене, а оборотите могат да се настройват безстепенно с отделно копче. Обширни, също новоразработени принадлежности са серийно част от окомплектовката на уреда и могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te L: Регулируема, ергономична ръкохватка
Регулируема, ергономична ръкохватка
Регулируемата ръкохватка се напасва с помощта на бърза връзка към ръста на потребителя. За пестящо място съхранение на уреда ръкохватката просто се сгъва изцяло надолу.
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te L: Устойчив на масло дренажен маркуч
Устойчив на масло дренажен маркуч
Устойчив на масло, интегриран дренажен маркуч за удобно изпразване на течности.
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te L: Широка дюза за подове с бързо сменящи се приставки
Широка дюза за подове с бързо сменящи се приставки
Дюза за подове с приставки с четки и гумени ленти. Смяна без усилия между мокро и сухо изсмукване.
Централен въртящ се превключвател
  • Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 50
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 18,3
Тегло с опаковката (кг) 23,986
Размери (Д × Ш × В) (мм) 640 x 370 x 1045

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Прахов клас: L
  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Антистатична подготовка
  • Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te L
Сухо/мокро смукачка NT 50/1 Tact Te L

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
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