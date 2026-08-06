NT 50/1 Tact Te L
Професионална мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te с богато оборудване. Към него спадат 50 л. контейнер с регулируема ръкохватка и дренажен маркуч, както и интегриран ел. контакт.
Фин прах, груба мръсотия, течности: Нашата мокро и сухо смукачка NT 50/1 Tact Te наистина не се спира пред нищо. Със своя 50-литров контейнер с предпазител, метални колела и маслоустойчив маркуч за оттичане, както и регулируема по височина ръкохватка тя е подходяща за оптимално почистване на работни места и машини в производството, работилницата и на строителния обект. Благодарение на тези характеристики тя е насочена към особено взискателни клиенти от индустриалния и строителния сектор, които ежедневно се доверяват на професионални машини и ценят работата без прекъсване и без прах. За целта се грижат освен всичко останало доказалата се система за почистване на филтъра Tact, както и устойчивият на влага плосък нагънат филтър PES. Интегриран контакт за уреди с автоматичен механизъм за включване/изключване улеснява работата с електроинструменти, докато централният въртящ се превключвател позволява лесен избор на програми за смучене, а оборотите могат да се настройват безстепенно с отделно копче. Обширни, също новоразработени принадлежности са серийно част от окомплектовката на уреда и могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности.
Характеристики и предимства
Регулируема, ергономична ръкохваткаРегулируемата ръкохватка се напасва с помощта на бърза връзка към ръста на потребителя. За пестящо място съхранение на уреда ръкохватката просто се сгъва изцяло надолу.
Устойчив на масло дренажен маркучУстойчив на масло, интегриран дренажен маркуч за удобно изпразване на течности.
Широка дюза за подове с бързо сменящи се приставкиДюза за подове с приставки с четки и гумени ленти. Смяна без усилия между мокро и сухо изсмукване.
Централен въртящ се превключвател
- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|50
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|18,3
|Тегло с опаковката (кг)
|23,986
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
- Ръкохватка
Оборудване
- Прахов клас: L
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка