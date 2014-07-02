NT 55/2 Tact² Me I

Мокро/сухо смукачка с висока ефективност, автоматично почистване на филтъра Tact² и резервоар от неръждаема стомана.

NT 55/2 Tact² Me I спада към новия върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване на Керхер. Уредът е оборудван с доразвитата, доказала се Tact-система за почистване на филтъра и достига нови височини в продуктивността. Иновативната прахосмукачка за сухо и мокро изсмукване предлага два двигателя и убеждава с непроменливата мощност на изсмукване. Освен това уредът се характеризира с още по-дълъг период за работа без постоянно следене за смяна на филтърната торба. Уредът за сухо и мокро изсмукване е подходящ какво за отстраняване на големи количества фин прах, така и на груби замърсявания и вода. Класически сфери на приложение: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

Характеристики и предимства
Механизъм за сваляне
  • Лесно вдигане и сваляне на контейнера.
  • За изпразването се сваля само контейнерът, уредът и рамката остава на място.
Истинска смукачка за сухо/мокро почистване
  • Ако при изсмукване на течности се достигне до максималното ниво на запълване, прахосмукачката се изключва благодарение на електронната система за наблюдение на нивото.
Мобилен контейнер от благородна стомана
  • Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 55
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2760
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 73
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 43
Тегло с опаковката (кг) 51,727
Размери (Д × Ш × В) (мм) 710 x 570 x 1070

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Коляно: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Антистатична подготовка
  • Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 55/2 Tact² Me I
Сухо/мокро смукачка NT 55/2 Tact² Me I

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