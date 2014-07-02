NT 55/2 Tact² Me I спада към новия върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване на Керхер. Уредът е оборудван с доразвитата, доказала се Tact-система за почистване на филтъра и достига нови височини в продуктивността. Иновативната прахосмукачка за сухо и мокро изсмукване предлага два двигателя и убеждава с непроменливата мощност на изсмукване. Освен това уредът се характеризира с още по-дълъг период за работа без постоянно следене за смяна на филтърната торба. Уредът за сухо и мокро изсмукване е подходящ какво за отстраняване на големи количества фин прах, така и на груби замърсявания и вода. Класически сфери на приложение: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.