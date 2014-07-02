NT 55/2 Tact² Me I
Мокро/сухо смукачка с висока ефективност, автоматично почистване на филтъра Tact² и резервоар от неръждаема стомана.
NT 55/2 Tact² Me I спада към новия върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване на Керхер. Уредът е оборудван с доразвитата, доказала се Tact-система за почистване на филтъра и достига нови височини в продуктивността. Иновативната прахосмукачка за сухо и мокро изсмукване предлага два двигателя и убеждава с непроменливата мощност на изсмукване. Освен това уредът се характеризира с още по-дълъг период за работа без постоянно следене за смяна на филтърната торба. Уредът за сухо и мокро изсмукване е подходящ какво за отстраняване на големи количества фин прах, така и на груби замърсявания и вода. Класически сфери на приложение: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.
Характеристики и предимства
Механизъм за сваляне
- Лесно вдигане и сваляне на контейнера.
- За изпразването се сваля само контейнерът, уредът и рамката остава на място.
Истинска смукачка за сухо/мокро почистване
- Ако при изсмукване на течности се достигне до максималното ниво на запълване, прахосмукачката се изключва благодарение на електронната система за наблюдение на нивото.
Мобилен контейнер от благородна стомана
- Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|55
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|73
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|43
|Тегло с опаковката (кг)
|51,727
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|710 x 570 x 1070
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Коляно: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
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