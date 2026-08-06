BCU 260/36 Bp

Акумулаторният тример с нож BCU 260/36 Bp без усилие се справя с предизвикателни задачи за косене, като премахване на упорит, неконтролиран растеж на растения или гъст подраст. Удобен е и за боравене.

Нашият беземисионен акумулаторен тример с нож BCU 260/36 Bp перфектно съчетава висока функционалност и превъзходна ергономичност за потребителя. Машината е бързо готова за употреба и може без усилие да се справи с най-трудните задачи за косене, включително упорит неконтролиран растеж на растения, жилава трева или гъст подраст. Със своя индивидуално регулируем ергономичен захват за две ръце, той стои в ръката ви с перфектен баланс и е изключително лесен за работа, така че можете да работите без да се уморявате. Неговият нисък работен шум означава, че може да се използва в чувствителни към шум зони и работи като тример за трева с подходящите аксесоари.

Характеристики и предимства
Тример с нож BCU 260/36 Bp: Ергономичен захват с две ръце
Ергономичен захват с две ръце
Работа без усилие за дълги периоди. Оптимално, балансирано разпределение на теглото, за да можете да работите без да се уморявате.
Тример с нож BCU 260/36 Bp: Двойна презрамка за носене
Двойна презрамка за носене
Удобен за използване, особено за дълги периоди от време. Разпределението на натоварването върху по-голяма площ намалява напрежението.
Тример с нож BCU 260/36 Bp: Вариращи обороти
Вариращи обороти
Може да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Нож с три зъба
  • Високоефективен, издръжлив нож, изработен от закалена стомана.
Здрава тримерна глава
  • Може да се използва като тример за трева с отделни аксесоари (тримерна глава с корда и предпазител).
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Готов за незабавна употреба благодарение на литиево-йонната технология
  • Стартира с натискането на един бутон.
  • Самостоятелен, безопасен и без кабел.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Брой резци 3
Скорост на въртене (об/мин) степен 1: 4600 / степен 2: 5600
Тример за трева Нож
Диаметър на режещия кръг (см) 26
Напрежение (В) 36
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 55 (6,0 Ah) / макс. 70 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 4,2
Тегло с опаковката (кг) 6,9
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1803 x 644 x 364

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Ергономичен захват с две ръце
  • Двойна презрамка за носене
  • Шестограмен ключ
  • Нож с три зъба
Тример с нож BCU 260/36 Bp
Тример с нож BCU 260/36 Bp
Тример с нож BCU 260/36 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Способен да коси дълга, жилава трева, неконтролиран растеж на растения, упорит подраст и лозя
  • За премахване на трева и неконтролиран растеж на растения на труднодостъпни места
  • За косене на трева и неконтролиран растеж на растения по стръмни склонове
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията