BCU 260/36 Bp
Акумулаторният тример с нож BCU 260/36 Bp без усилие се справя с предизвикателни задачи за косене, като премахване на упорит, неконтролиран растеж на растения или гъст подраст. Удобен е и за боравене.
Нашият беземисионен акумулаторен тример с нож BCU 260/36 Bp перфектно съчетава висока функционалност и превъзходна ергономичност за потребителя. Машината е бързо готова за употреба и може без усилие да се справи с най-трудните задачи за косене, включително упорит неконтролиран растеж на растения, жилава трева или гъст подраст. Със своя индивидуално регулируем ергономичен захват за две ръце, той стои в ръката ви с перфектен баланс и е изключително лесен за работа, така че можете да работите без да се уморявате. Неговият нисък работен шум означава, че може да се използва в чувствителни към шум зони и работи като тример за трева с подходящите аксесоари.
Характеристики и предимства
Ергономичен захват с две ръцеРабота без усилие за дълги периоди. Оптимално, балансирано разпределение на теглото, за да можете да работите без да се уморявате.
Двойна презрамка за носенеУдобен за използване, особено за дълги периоди от време. Разпределението на натоварването върху по-голяма площ намалява напрежението.
Вариращи оборотиМоже да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Нож с три зъба
- Високоефективен, издръжлив нож, изработен от закалена стомана.
Здрава тримерна глава
- Може да се използва като тример за трева с отделни аксесоари (тримерна глава с корда и предпазител).
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Готов за незабавна употреба благодарение на литиево-йонната технология
- Стартира с натискането на един бутон.
- Самостоятелен, безопасен и без кабел.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Брой резци
|3
|Скорост на въртене (об/мин)
|степен 1: 4600 / степен 2: 5600
|Тример за трева
|Нож
|Диаметър на режещия кръг (см)
|26
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 55 (6,0 Ah) / макс. 70 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,2
|Тегло с опаковката (кг)
|6,9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1803 x 644 x 364
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Ергономичен захват с две ръце
- Двойна презрамка за носене
- Шестограмен ключ
- Нож с три зъба
Видео
Сфера на приложение
- Способен да коси дълга, жилава трева, неконтролиран растеж на растения, упорит подраст и лозя
- За премахване на трева и неконтролиран растеж на растения на труднодостъпни места
- За косене на трева и неконтролиран растеж на растения по стръмни склонове