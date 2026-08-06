Нашият беземисионен акумулаторен тример с нож BCU 260/36 Bp перфектно съчетава висока функционалност и превъзходна ергономичност за потребителя. Машината е бързо готова за употреба и може без усилие да се справи с най-трудните задачи за косене, включително упорит неконтролиран растеж на растения, жилава трева или гъст подраст. Със своя индивидуално регулируем ергономичен захват за две ръце, той стои в ръката ви с перфектен баланс и е изключително лесен за работа, така че можете да работите без да се уморявате. Неговият нисък работен шум означава, че може да се използва в чувствителни към шум зони и работи като тример за трева с подходящите аксесоари.