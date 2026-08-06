Той е повече от подходящ отговор на предизвикателството за извършване на ежедневна поддръжка на дома, работа в градината и почистване на щети от буря, дребни горски задачи или дейности по подобряване в паркове и градски зони: здравият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack от Kärcher. Трионът е перфектно балансиран и приляга изключително ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове. Той е по-малко шумен от бензиновите машини и има сравнително ниски разходи за експлоатация и поддръжка.