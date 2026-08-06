CS 400/36 Bp

Нашият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack пасва ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове и може да се похвали с мощна производителност при изискванията на ежедневната употреба.

Той е повече от подходящ отговор на предизвикателството за извършване на ежедневна поддръжка на дома, работа в градината и почистване на щети от буря, дребни горски задачи или дейности по подобряване в паркове и градски зони: здравият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack от Kärcher. Трионът е перфектно балансиран и приляга изключително ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове. Той е по-малко шумен от бензиновите машини и има сравнително ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Характеристики и предимства
Верижен трион CS 400/36 Bp: Механична спирачка на веригата
Механична спирачка на веригата
Незабавно спира веригата в случай на откат.
Верижен трион CS 400/36 Bp: Автоматично смазване на веригата
Автоматично смазване на веригата
Оптимално смазване на веригата за дълъг живот. Намалява разходите за поддръжка.
Верижен трион CS 400/36 Bp: Интегриран резервоар за масло с индикатор за ниво на маслото
Интегриран резервоар за масло с индикатор за ниво на маслото
Нивото на пълнене е ясно видимо и лесно за четене. Прикрепен капак на резервоара за масло, за да се предотврати изтичане.
Интегрирани комбинирани ключове
  • Позволява бързо презатягане на веригата.
  • Лесни за смяна верига и шина .
Бърз и мощен
  • По-високата скорост на веригата от 23 m/s осигурява по-бързо и по-прецизно рязане.
  • Висока производителност наравно с бензинови машини, дори и за твърда дървесина.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, защото няма текущи разходи, напр. за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Шина (мм) 400
Скорост на веригата (м/с) 23
Стъпка на веригата 3/8″
Дължина на веригата 1.3 mm / 0.050"
Задвижващи връзки 56
Капацитет на резервоара за масло (мл) 160
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 3
Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²) 3,4
Задвижване Безчетков мотор
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (разр.) макс. 170 (6,0 Ah) / макс. 230 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 25 (6,0 Ah) / макс. 30 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 5
Тегло с опаковката (кг) 6,118
Размери (Д × Ш × В) (мм) 904 x 217 x 261

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Шина
  • Верига
  • Защита на веригата
  • Автоматично смазване на веригата
  • Спирачка на веригата
  • Индикатор за количеството на маслото
Верижен трион CS 400/36 Bp
Верижен трион CS 400/36 Bp
Верижен трион CS 400/36 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за поддръжка на дома, градинарство и рязане на малки количества дърва за огрев
  • За разчистване след бури и изсичане на малки и средни дървета
  • За поддръжка на дървета и живи плетове в паркове и градски райони
  • За дървообработване като рязане по размер или рязане на греди по дължина
  • Подходящ за използване в затворени помещения
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията