CS 400/36 Bp pack

Нашият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack пасва ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове и може да се похвали с мощна производителност при изискванията на ежедневната употреба.

Той е повече от подходящ отговор на предизвикателството за извършване на ежедневна поддръжка на дома, работа в градината и почистване на щети от буря, дребни горски задачи или дейности по подобряване в паркове и градски зони: здравият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack от Kärcher. Трионът е перфектно балансиран и приляга изключително ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове. Той е по-малко шумен от бензиновите машини и има сравнително ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Характеристики и предимства
Верижен трион CS 400/36 Bp pack: Механична спирачка на веригата
Механична спирачка на веригата
Незабавно спира веригата в случай на откат.
Верижен трион CS 400/36 Bp pack: Автоматично смазване на веригата
Автоматично смазване на веригата
Оптимално смазване на веригата за дълъг живот. Намалява разходите за поддръжка.
Верижен трион CS 400/36 Bp pack: Интегриран резервоар за масло с индикатор за ниво на маслото
Интегриран резервоар за масло с индикатор за ниво на маслото
Нивото на пълнене е ясно видимо и лесно за четене. Прикрепен капак на резервоара за масло, за да се предотврати изтичане.
Интегрирани комбинирани ключове
  • Позволява бързо презатягане на веригата.
  • Лесни за смяна верига и шина .
Бърз и мощен
  • По-високата скорост на веригата от 23 m/s осигурява по-бързо и по-прецизно рязане.
  • Висока производителност наравно с бензинови машини, дори и за твърда дървесина.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, защото няма текущи разходи, напр. за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Шина (мм) 400
Скорост на веригата (м/с) 23
Стъпка на веригата 3/8″
Дължина на веригата 1.3 mm / 0.050"
Задвижващи връзки 56
Капацитет на резервоара за масло (мл) 160
Задвижване Безчетков мотор
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 7,5
Производителност с едно зареждане на батерията (разр.) макс. 170 (6,0 Ah) / макс. 230 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 25 (6,0 Ah) / макс. 30 (7,5 Ah)
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Дължина на кабела на зарядното устройство (м) 1,2
Тегло без аксесоари (кг) 4
Тегло с опаковката (кг) 9,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 880 x 210 x 250

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Шина
  • Верига
  • Защита на веригата
  • Автоматично смазване на веригата
  • Спирачка на веригата
  • Индикатор за количеството на маслото

Оборудване

  • Акумулаторни батерии: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ батерия (1 брой)
  • Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
Верижен трион CS 400/36 Bp pack
Верижен трион CS 400/36 Bp pack

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за поддръжка на дома, градинарство и рязане на малки количества дърва за огрев
  • За разчистване след бури и изсичане на малки и средни дървета
  • За поддръжка на дървета и живи плетове в паркове и градски райони
  • За дървообработване като рязане по размер или рязане на греди по дължина
  • Подходящ за използване в затворени помещения
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията