CS 400/36 Bp pack
Нашият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack пасва ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове и може да се похвали с мощна производителност при изискванията на ежедневната употреба.
Той е повече от подходящ отговор на предизвикателството за извършване на ежедневна поддръжка на дома, работа в градината и почистване на щети от буря, дребни горски задачи или дейности по подобряване в паркове и градски зони: здравият акумулаторен верижен трион CS 400/36 Bp Pack от Kärcher. Трионът е перфектно балансиран и приляга изключително ергономично в ръката ви с минимални вибрации и абсолютно никакви изгорели газове. Той е по-малко шумен от бензиновите машини и има сравнително ниски разходи за експлоатация и поддръжка.
Характеристики и предимства
Механична спирачка на веригатаНезабавно спира веригата в случай на откат.
Автоматично смазване на веригатаОптимално смазване на веригата за дълъг живот. Намалява разходите за поддръжка.
Интегриран резервоар за масло с индикатор за ниво на маслотоНивото на пълнене е ясно видимо и лесно за четене. Прикрепен капак на резервоара за масло, за да се предотврати изтичане.
Интегрирани комбинирани ключове
- Позволява бързо презатягане на веригата.
- Лесни за смяна верига и шина .
Бърз и мощен
- По-високата скорост на веригата от 23 m/s осигурява по-бързо и по-прецизно рязане.
- Висока производителност наравно с бензинови машини, дори и за твърда дървесина.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, защото няма текущи разходи, напр. за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Шина (мм)
|400
|Скорост на веригата (м/с)
|23
|Стъпка на веригата
|3/8″
|Дължина на веригата
|1.3 mm / 0.050"
|Задвижващи връзки
|56
|Капацитет на резервоара за масло (мл)
|160
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|7,5
|Производителност с едно зареждане на батерията (разр.)
|макс. 170 (6,0 Ah) / макс. 230 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 25 (6,0 Ah) / макс. 30 (7,5 Ah)
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Дължина на кабела на зарядното устройство (м)
|1,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|4
|Тегло с опаковката (кг)
|9,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|880 x 210 x 250
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Шина
- Верига
- Защита на веригата
- Автоматично смазване на веригата
- Спирачка на веригата
- Индикатор за количеството на маслото
Оборудване
- Акумулаторни батерии: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ батерия (1 брой)
- Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за поддръжка на дома, градинарство и рязане на малки количества дърва за огрев
- За разчистване след бури и изсичане на малки и средни дървета
- За поддръжка на дървета и живи плетове в паркове и градски райони
- За дървообработване като рязане по размер или рязане на греди по дължина
- Подходящ за използване в затворени помещения