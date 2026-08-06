Лазерно изрязаните, двустранно, диамантено заточени резци на нашият акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp го правят удобна, лека машина с нулеви емисии за оформяне и подрязване на жив плет и храсти. Двойната скорост на рязане позволява на устройството лесно да се адаптира към задачата, докато интегрираната антиблокираща спирачна система ефективно предотвратява прекъсвания на работата и повишава безопасността за потребителя. Въртящата се ръкохватка ви позволява да режете страните на плета без болки в ставите. Иновативна система за носене, която се закупува отделно, осигурява повишен комфорт и ви позволява да работите по-дълго, без да се уморявате.