HT 650/36 Bp

Акумулаторният храсторез HT 650/36 Bp е изключително ергономичен и стои идеално в ръката ви, има въртяща се ръкохватка, за удобна и ергономична употреба във всяка позиция, и създава впечатляващо прецизни, чисти срезове.

Лазерно изрязаните, двустранно, диамантено заточени резци на нашият акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp го правят удобна, лека машина с нулеви емисии за оформяне и подрязване на жив плет и храсти. Двойната скорост на рязане позволява на устройството лесно да се адаптира към задачата, докато интегрираната антиблокираща спирачна система ефективно предотвратява прекъсвания на работата и повишава безопасността за потребителя. Въртящата се ръкохватка ви позволява да режете страните на плета без болки в ставите. Иновативна система за носене, която се закупува отделно, осигурява повишен комфорт и ви позволява да работите по-дълго, без да се уморявате.

Характеристики и предимства
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp: Ергономична, въртяща се дръжка
Ергономична, въртяща се дръжка
Регулируема дръжка за удобно рязане на страните на жив плет. Предпазва ставите и намалява симптомите на умора.
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp: Предпазни елементи
Предпазни елементи
Предпазителят за острието и ръкохватката предотвратява повреди и повишава безопасността. Предотвратява повреда на острието при работа в близост до препятствия.
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp: Две скорости на рязане
Две скорости на рязане
Две скорости на рязане за оптимални резултати при рязане по всяко време.
Кука за окачване за система за носене
  • Работете удобно, без умора, благодарение на равномерното разпределение на теглото.
  • Не ограничава свободата на движение на потребителя.
Двустранно, лазерно изрязано, диамантено заточено острие
  • Прецизни, перфектни срязове
  • Реже дори дебели клони мощно и без усилие.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (мм) 650
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 33
Настройка на скоростта Да
Степени на скорост 2
Вид резци Лазерно изрязан, диамантено заточен
Скорост на ножа (pазр./мин) степен 1: 2800 / степен 2: 3200
Напрежение (В) 36
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 80 (6,0 Ah) / макс. 100 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 4,5
Тегло с опаковката (кг) 6,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1130 x 270 x 230

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Защита на острието
  • Защита от срязване
  • Защита
  • Ръкохватка: Въртяща се
  • Система против блокиране
  • Кука за окачване
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp
Акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp
Сфера на приложение
  • За оформяне и подрязване на жив плет и храсти.
  • Идеален за използване в обществени зони, парцели и градини
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията