HT 650/36 Bp
Акумулаторният храсторез HT 650/36 Bp е изключително ергономичен и стои идеално в ръката ви, има въртяща се ръкохватка, за удобна и ергономична употреба във всяка позиция, и създава впечатляващо прецизни, чисти срезове.
Лазерно изрязаните, двустранно, диамантено заточени резци на нашият акумулаторен храсторез HT 650/36 Bp го правят удобна, лека машина с нулеви емисии за оформяне и подрязване на жив плет и храсти. Двойната скорост на рязане позволява на устройството лесно да се адаптира към задачата, докато интегрираната антиблокираща спирачна система ефективно предотвратява прекъсвания на работата и повишава безопасността за потребителя. Въртящата се ръкохватка ви позволява да режете страните на плета без болки в ставите. Иновативна система за носене, която се закупува отделно, осигурява повишен комфорт и ви позволява да работите по-дълго, без да се уморявате.
Характеристики и предимства
Ергономична, въртяща се дръжкаРегулируема дръжка за удобно рязане на страните на жив плет. Предпазва ставите и намалява симптомите на умора.
Предпазни елементиПредпазителят за острието и ръкохватката предотвратява повреди и повишава безопасността. Предотвратява повреда на острието при работа в близост до препятствия.
Две скорости на рязанеДве скорости на рязане за оптимални резултати при рязане по всяко време.
Кука за окачване за система за носене
- Работете удобно, без умора, благодарение на равномерното разпределение на теглото.
- Не ограничава свободата на движение на потребителя.
Двустранно, лазерно изрязано, диамантено заточено острие
- Прецизни, перфектни срязове
- Реже дори дебели клони мощно и без усилие.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (мм)
|650
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|33
|Настройка на скоростта
|Да
|Степени на скорост
|2
|Вид резци
|Лазерно изрязан, диамантено заточен
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|степен 1: 2800 / степен 2: 3200
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 80 (6,0 Ah) / макс. 100 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,5
|Тегло с опаковката (кг)
|6,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1130 x 270 x 230
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Защита на острието
- Защита от срязване
- Защита
- Ръкохватка: Въртяща се
- Система против блокиране
- Кука за окачване
Сфера на приложение
- За оформяне и подрязване на жив плет и храсти.
- Идеален за използване в обществени зони, парцели и градини