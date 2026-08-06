Нашият захранван с батерии LBB 1060/36 Bp Pack уред за издухване на листа раница е едновременно най-мощната и най-тихата машина в своя клас. Удобна и ергономична за носене на гърба, пружинната турбина практически не създава вибрации и ви позволява да работите толкова дълго, колкото желаете, без да се уморявате. Благодарение на високата скорост на въздуха и производителност, тази мощна машина е направена за бързо почистване на големи площи, включително чувствителни към шум места като жилищни райони и в близост до училища, болници и подобни съоръжения.