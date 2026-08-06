LB 1060/36 Bp
Удобен за носене на гръб без практически никакви вибрации, акумулаторният уред за издухване на листа раница LBB 1060/36 Bp Pack ви позволява да работите без умора. Мощен и тих, идеален за големи площи.
Нашият захранван с батерии LBB 1060/36 Bp Pack уред за издухване на листа раница е едновременно най-мощната и най-тихата машина в своя клас. Удобна и ергономична за носене на гърба, пружинната турбина практически не създава вибрации и ви позволява да работите толкова дълго, колкото желаете, без да се уморявате. Благодарение на високата скорост на въздуха и производителност, тази мощна машина е направена за бързо почистване на големи площи, включително чувствителни към шум места като жилищни райони и в близост до училища, болници и подобни съоръжения.
Характеристики и предимства
Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутонОптимизирано регулиране на скоростта на издухване и увеличаване на производителността при необходимост. Максимален контрол при отстраняване на упорити листа и мръсотия.
Дълго време на работаДвойно отделение за батерии за особено дълги периоди на употреба. Перфектен за професионална употреба.
Удобен за носене на гръбРаботете комфортно благодарение на подплатените презрамки. Интелигентен ергономичен дизайн за дълги периоди на работа.
Пружинна турбина
- Намалява вибрациите и ви позволява да работите без умора.
- Защитава здравето на потребителя.
Изключително висока производителност
- Най-високоефективният акумулаторен уред за издухване на листа раница в своя клас.
- Висока скорост на въздуха и производителност за най-добри резултати при почистване.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Изключително ниско ниво на шум
- Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
- Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Въздушен поток (м³/ч)
|1060
|Скорост на въздуха (м/с)
|макс. 65
|Сила на издухване (N)
|19
|Регулиране на оборотите
|Вариращ
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 30 (6,0 Ah) / макс. 40 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,8
|Тегло с опаковката (кг)
|10,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1597 x 546 x 470
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Стандартна дюза с метален скрапер
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Сфера на приложение
- За почистване на големи площи и отстраняване на големи количества леки отпадъци
- За почистване на паднали листа, градински изрезки, мръсотия и отпадъци
- Идеален за работа в чувствителни на шум зони, включително през нощта.