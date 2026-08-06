LB 930/36 Bp
Нашият захранван с батерии акумулаторен уред за издухване на листа LB 930/36 Bp почиства сухи листа и други отпадъци бързо, старателно и тихо. И го прави без абсолютно никакви емисии.
Мощен, икономичен и екологичен: нашият захранван с батерии акумулаторен уред за издухване на листа LB 930/36 Bp впечатлява във всяко отношение. Той почиства листа, отломки и други отпадъци със светкавична скорост, особено в труднодостъпни места. И е толкова тих, че можете лесно да го използвате в чувствителни към шум зони, като например жилищни райони, или в близост до училища, болници или дори през нощта. Освен това, той също не отделя никакви вредни вещества или други емисии, които биха могли да навредят на околната среда, той е много удобен за използване и има впечатляващо ниски разходи за експлоатация и поддръжка.
Характеристики и предимства
Метален скраперПочиства лепкави остатъци и мръсотия. Предпазва края на тръбата за издухване от повреда.
Високоскоростна дюзаКонцентрира силата на издухване върху по-малка площ. Лесно почиства мокри листа и мръсотия.
Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутонОптимизирано регулиране на скоростта на издухване и увеличаване на производителността при необходимост. Максимален контрол при отстраняване на упорити листа и мръсотия.
Удобна презрамка за носене през рамо
- Позволява удобно и комфортно позициониране, така че да можете да работите без да се уморявате.
- Балансиран дизайн.
До 50 процента по-тих от бензиновите уреди
- Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
- Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Въздушен поток (м³/ч)
|930
|Скорост на въздуха (м/с)
|макс. 60
|Сила на издухване (N)
|14
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 40 (6,0 Ah) / макс. 50 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|3
|Тегло с опаковката (кг)
|5
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|916 x 177 x 325
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Стандартна дюза с метален скрапер
- Високоскоростна дюза
- Раменен колан
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на малки до средни площи и почистване на леки отпадъци
- За почистване на замърсявания от труднодостъпни места.
- За почистване на паднали листа, градински изрезки, мръсотия и отпадъци
- Идеален за работа в чувствителни на шум зони, включително през нощта.