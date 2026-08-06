LB 930/36 Bp

Нашият захранван с батерии акумулаторен уред за издухване на листа LB 930/36 Bp почиства сухи листа и други отпадъци бързо, старателно и тихо. И го прави без абсолютно никакви емисии.

Мощен, икономичен и екологичен: нашият захранван с батерии акумулаторен уред за издухване на листа LB 930/36 Bp впечатлява във всяко отношение. Той почиства листа, отломки и други отпадъци със светкавична скорост, особено в труднодостъпни места. И е толкова тих, че можете лесно да го използвате в чувствителни към шум зони, като например жилищни райони, или в близост до училища, болници или дори през нощта. Освен това, той също не отделя никакви вредни вещества или други емисии, които биха могли да навредят на околната среда, той е много удобен за използване и има впечатляващо ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Характеристики и предимства
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp: Метален скрапер
Метален скрапер
Почиства лепкави остатъци и мръсотия. Предпазва края на тръбата за издухване от повреда.
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp: Високоскоростна дюза
Високоскоростна дюза
Концентрира силата на издухване върху по-малка площ. Лесно почиства мокри листа и мръсотия.
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp: Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутон
Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутон
Оптимизирано регулиране на скоростта на издухване и увеличаване на производителността при необходимост. Максимален контрол при отстраняване на упорити листа и мръсотия.
Удобна презрамка за носене през рамо
  • Позволява удобно и комфортно позициониране, така че да можете да работите без да се уморявате.
  • Балансиран дизайн.
До 50 процента по-тих от бензиновите уреди
  • Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
  • Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Въздушен поток (м³/ч) 930
Скорост на въздуха (м/с) макс. 60
Сила на издухване (N) 14
Напрежение (В) 36
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 40 (6,0 Ah) / макс. 50 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 3
Тегло с опаковката (кг) 5
Размери (Д × Ш × В) (мм) 916 x 177 x 325

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Стандартна дюза с метален скрапер
  • Високоскоростна дюза
  • Раменен колан
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp
Уред за издухване на листа LB 930/36 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на малки до средни площи и почистване на леки отпадъци
  • За почистване на замърсявания от труднодостъпни места.
  • За почистване на паднали листа, градински изрезки, мръсотия и отпадъци
  • Идеален за работа в чувствителни на шум зони, включително през нощта.
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията