Мощен, икономичен и екологичен: нашият захранван с батерии акумулаторен уред за издухване на листа LB 930/36 Bp впечатлява във всяко отношение. Той почиства листа, отломки и други отпадъци със светкавична скорост, особено в труднодостъпни места. И е толкова тих, че можете лесно да го използвате в чувствителни към шум зони, като например жилищни райони, или в близост до училища, болници или дори през нощта. Освен това, той също не отделя никакви вредни вещества или други емисии, които биха могли да навредят на околната среда, той е много удобен за използване и има впечатляващо ниски разходи за експлоатация и поддръжка.