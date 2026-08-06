LBB 1060/36 Bp Pack

Удобен за носене на гръб без практически никакви вибрации, акумулаторният уред за издухване на листа раница LBB 1060/36 Bp Pack ви позволява да работите без умора. Мощен и тих, идеален за големи площи.

Нашият захранван с батерии LBB 1060/36 Bp Pack уред за издухване на листа раница е едновременно най-мощната и най-тихата машина в своя клас. Удобна и ергономична за носене на гърба, пружинната турбина практически не създава вибрации и ви позволява да работите толкова дълго, колкото желаете, без да се уморявате. Благодарение на високата скорост на въздуха и производителност, тази мощна машина е направена за бързо почистване на големи площи, включително чувствителни към шум места като жилищни райони и в близост до училища, болници и подобни съоръжения.

Характеристики и предимства
Уред за издухване на листа LBB 1060/36 Bp Pack: Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутон
Безстепенно регулиране на скоростта и турбо бутон
Оптимизирано регулиране на скоростта на издухване и увеличаване на производителността при необходимост. Максимален контрол при отстраняване на упорити листа и мръсотия.
Уред за издухване на листа LBB 1060/36 Bp Pack: Дълго време на работа
Дълго време на работа
Двойно отделение за батерии за особено дълги периоди на употреба. Перфектен за професионална употреба.
Уред за издухване на листа LBB 1060/36 Bp Pack: Удобен за носене на гръб
Удобен за носене на гръб
Работете комфортно благодарение на подплатените презрамки. Интелигентен ергономичен дизайн за дълги периоди на работа.
Пружинна турбина
  • Намалява вибрациите и ви позволява да работите без умора.
  • Защитава здравето на потребителя.
Изключително висока производителност
  • Най-високоефективният акумулаторен уред за издухване на листа раница в своя клас.
  • Висока скорост на въздуха и производителност за най-добри резултати при почистване.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Изключително ниско ниво на шум
  • Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
  • Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Въздушен поток (м³/ч) 1060
Скорост на въздуха (м/с) макс. 65
Сила на издухване (N) 19
Регулиране на оборотите Вариращ
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 6
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 30 (6,0 Ah) / макс. 40 (7,5 Ah)
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Дължина на кабела на зарядното устройство (м) 1,2
Тегло без аксесоари (кг) 8,8
Тегло с опаковката (кг) 14,2
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1600 x 500 x 460

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Стандартна дюза с метален скрапер

Оборудване

  • Акумулаторни батерии: 36 V/6.0 Ah Battery Power+ батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
Уред за издухване на листа LBB 1060/36 Bp Pack
Уред за издухване на листа LBB 1060/36 Bp Pack

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на големи площи и отстраняване на големи количества леки отпадъци
  • За почистване на паднали листа, градински изрезки, мръсотия и отпадъци
  • Идеален за работа в чувствителни на шум зони, включително през нощта.
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията